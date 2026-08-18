El consultor político y exasesor vinculado al gobierno de Javier Milei Fernando Cerimedo fue detenido en la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando pretendía abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. Sucedió a pocas horas del ataque a balazos contra su expareja, la activista boliviana Nadia Beller.

Cerimedo fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de los investigadores.

Al momento, aparece como principal sospechoso dentro de la investigación, pero su aprehensión no implica que haya sido declarado culpable ni que esté probado que haya participado en el ataque. Todavía, las autoridades buscan establecer qué relación tuvo y si existe algún vínculo entre él y los responsables materiales.

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El ataque ocurrió durante la noche del lunes en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra. Beller recibió tres impactos de bala y fue trasladada de urgencia a un centro médico.

La expareja de Fernando Cerimedo recibió tres disparos y permanece internada

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En los primeros reportes se indica que los atacantes habrían llegado vestidos como repartidores de delivery.

Según la información difundida por medios locales, los atacantes escaparon en una motocicleta y posteriormente habrían utilizado otro vehículo para continuar la fuga.

El aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra está ubicado en el municipio de Warnes, a unos 17 kilómetros al norte de la ciudad

Ella es abogada y analista política, fue candidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2019, el partido liderado históricamente por Evo Morales, en 2019, y posteriormente se vinculó con sectores del movimiento cívico cruceño, de perfil opositor al MAS y asociado principalmente a posiciones de centroderecha y derecha. Además, se desempeñó como asesora durante el gobierno de Jeanine Áñez.

La relación de Fernando Cerimedo con Javier Milei

El consultor se convirtió en uno de los nombres vinculados a la estrategia de comunicación digital de La Libertad Avanza (LLA) y ganó exposición por su participación en la construcción del mensaje político en redes sociales.

Sin embargo, con el tiempo esa relación comenzó a deteriorarse.

A partir del caso $Libra quedaron expuestos los primeros cortocircuitos públicos, cuando Cerimedo cuestionó al Gobierno y comenzó a marcar distancia de algunos sectores del oficialismo. Desde entonces, dejó de ocupar el mismo lugar de cercanía que había tenido durante los primeros años del espacio libertario.

También, su nombre quedó involucrado en 2025 en el escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

También estuvo relacionado con La Derecha Diario y con estructuras dedicadas al marketing y la estrategia política

En ese episodio, distintos actores lo señalaron como una de las personas que podría haber tenido un papel en la grabación o circulación de los audios, aunque Cerimedo negó haberlos grabado o filtrado.

Una polémica que lo involucró en Brasil

El nombre de Cerimedo también quedó asociado a una fuerte controversia en Brasil durante las elecciones de 2022, cuando difundió una transmisión en la que aseguró que existían supuestas irregularidades en las urnas electrónicas brasileñas. En aquellos comicios se enfrentaron, entre otros candidatos, el entonces presidente de derecha Jair Bolsonaro, que buscaba la reelección, y el dirigente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quienes finalmente llegaron al balotaje y protagonizaron una de las elecciones más ajustadas de la historia brasileña.

Su contenido fue cuestionado y desmentido por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que explicó que los modelos de urnas mencionados habían sido sometidos a controles y auditorías.

La disputa entre Lula y Bolsonaro que tuvo a Cerimedo en el centro de una polémica por las urnas

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