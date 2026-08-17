Ejecutaron a sangre fría a un hombre de 53 años en Ingeniero Budge y detuvieron a un sospechoso

Un hombre de 53 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando se disponía a bajar de su camioneta en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes se convirtieron en una de las principales evidencias para reconstruir la secuencia.

El episodio ocurrió en circunstancias que todavía son investigadas. Según la información conocida hasta el momento, la víctima se encontraba junto a su vehículo cuando fue abordada por dos personas que se movilizaban en una moto. En medio de la situación se produjo un intercambio de disparos y el hombre recibió un balazo en el pecho.

La herida fue mortal y el hombre murió como consecuencia del impacto. Los investigadores buscan determinar ahora cómo se inició el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada una de las personas que aparecen en la escena.

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Un sospechoso fue detenido

Después del homicidio, los investigadores lograron detener a uno de los presuntos involucrados en el ataque. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras se intenta establecer qué rol habría tenido durante el episodio.

La pesquisa también apunta a reconstruir los movimientos de los atacantes antes y después del crimen. Para eso, las imágenes de las cámaras de seguridad serán analizadas en detalle, junto con el resto de las pruebas incorporadas a la causa.

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Uno de los puntos que todavía no pudo ser determinado es el motivo del asesinato. La hipótesis de un intento de robo es una de las líneas que se analizan, aunque por el momento no está confirmado que ese haya sido el objetivo del ataque.

Los investigadores tampoco descartan que el crimen pueda estar relacionado con otro tipo de conflicto. Por ese motivo, trabajan para establecer si existía algún vínculo previo entre la víctima y las personas que lo atacaron.

El video, una de las claves de la investigación

La secuencia quedó registrada en video y permite observar parte del momento en el que se produjo el ataque. El material será utilizado para intentar establecer con precisión cómo fue el enfrentamiento y qué ocurrió inmediatamente antes y después del disparo.

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, quién efectuó el disparo que terminó con la vida de la víctima y qué ocurrió con los demás involucrados.