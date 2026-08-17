Dispararon con ametralladora contra una casa en Florencio Varela: dos jóvenes murieron y otro está grave

Dos jóvenes murieron y un tercero permanece internado en estado crítico luego de ser atacados con una ametralladora mientras estaban reunidos frente a una vivienda del barrio El Alpino, en Florencio Varela. El hecho ocurrió durante la noche del jueves 13 de agosto y trascendió en las últimas horas. De acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, los agresores "podrían haberse equivocado de objetivo".

El ataque se produjo alrededor de las 22 del jueves, sobre la calle 1325, entre 1344 y 1348. Según la información incorporada a la investigación, los tres amigos se encontraban en la vereda cuando un Volkswagen Suran gris pasó frente a ellos. El vehiculo aminoró la velocidad y uno de los ocupantes comenzó a disparar con una ametralladora contra el grupo en la vereda.

Los atacantes efectuaron numerosos disparos y luego escaparon. Una cámara de seguridad de la zona registró parte de la secuencia: en las imágenes se observa el paso del vehículo y se escuchan las detonaciones antes de que el auto abandone rápidamente el lugar.

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Las víctimas fueron identificadas como Franco Herrera, de 23 años; Ariel Macchi, de 28 años; y Sebastián Ortiz, de 25. Macchi murió en el lugar como consecuencia de las heridas, mientras que Herrera falleció horas más tarde en un centro de salud. Ortiz continúa internado en grave estado después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

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Dos víctimas fatales y un joven internado

Ariel Macchi era padre de dos hijos pequeños y trabajaba en un centro de distribución de una empresa de logística ubicado en Villa Soldati. En sus redes sociales solía compartir fotografías junto a sus hijos y también mostraba su pasión por River.

Su familia expresó públicamente el dolor por el crimen. Su madre publicó un mensaje de despedida en el que recordó a su hijo y destacó el vínculo que mantenía con sus dos hijos.

Franco Herrera, por su parte, había obtenido en 2024 el título de técnico electromecánico. Su madre, Carina Godoy, fue quien comunicó su muerte a través de las redes sociales y compartió fotografías familiares.

Una prima de Herrera también escribió un extenso mensaje después del crimen y pidió que se investigue lo ocurrido. En su publicación cuestionó las distintas versiones que comenzaron a circular en torno al ataque y remarcó la necesidad de determinar qué ocurrió antes de atribuir responsabilidades.

Herrera había sufrido heridas de bala en el abdomen y la espalda. Aunque fue trasladado rápidamente a un hospital, murió pocas horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Ortiz también recibió varios disparos, entre ellos en la zona abdominal y la espalda. Fue operado y permanece internado en estado crítico.

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La hipótesis de que se equivocaron de casa

Una de las principales líneas de investigación apunta a que los tres jóvenes no eran el verdadero objetivo del ataque. Según testimonios recogidos en la zona, los agresores podrían haber buscado atacar otra vivienda ubicada en la misma cuadra, que vecinos señalan como un presunto punto de venta de drogas.

La hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente y forma parte de las averiguaciones que lleva adelante la Justicia. De acuerdo con testimonios de residentes del barrio, ninguno de los tres jóvenes asesinados tendría vínculos con la comercialización de estupefacientes.

Entre los vecinos también circula la posibilidad de que el ataque haya tenido como finalidad generar temor en la zona. Sin embargo, los investigadores todavía trabajan para establecer quiénes fueron los responsables, cuál era el verdadero objetivo y qué motivó la balacera.

La violencia generó una fuerte reacción entre los habitantes de El Alpino. Dos días después del ataque, el sábado por la tarde, un grupo de vecinos incendió una vivienda que señalaban como un supuesto “búnker narco”.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que esa propiedad estuviera efectivamente vinculada con una organización dedicada a la venta de drogas ni de que tuviera relación directa con el doble crimen.

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La investigación judicial

La causa está a cargo de la fiscal Vanesa Maiola, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 6 Descentralizada de Florencio Varela.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y trabajan sobre diferentes elementos que podrían permitir identificar a los ocupantes del Volkswagen Suran utilizado durante el ataque.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que ya hubo detenidos y que también existen personas sobre las que pesan órdenes de captura. Parte de las medidas adoptadas por la Justicia se mantienen bajo reserva para evitar que se afecte el avance de la investigación.

Por ahora, una de las principales incógnitas es determinar si los jóvenes fueron víctimas de una confusión o si existía algún vínculo previo entre ellos y los atacantes. También resta establecer quiénes participaron del ataque, quién efectuó los disparos y cuál era el verdadero objetivo de la balacera.

CS