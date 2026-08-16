Nuevas pruebas complican a Pablo Toviggino por la mansión de Pilar: qué encontraron en la propiedad

Nuevas evidencias incorporadas a una investigación judicial volvieron a poner bajo la lupa al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, por su presunto vínculo con una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar. La información fue difundida este domingo por la Agencia Noticias Argentinas (NA), que tuvo acceso a las actuaciones y dio cuenta de fotografías y objetos personales hallados dentro del predio.

De acuerdo con el material publicado por NA, en distintos sectores de la propiedad aparecieron pertenencias atribuidas a Toviggino, evidencias relacionadas con su actividad en el fútbol y documentación vinculada a vehículos de alta gama. La Justicia busca determinar quién ejercía realmente el dominio de la finca y de dónde provinieron los fondos utilizados para comprarla y mantenerla.

Qué encontraron dentro de la mansión de Pilar

Según informó Noticias Argentinas a partir de las actuaciones judiciales, entre los elementos registrados en la propiedad había objetos con referencias directas a Toviggino. Uno de ellos era una plaqueta entregada por la AFA, además de un bolso con su nombre y una distinción otorgada por Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al dirigente.

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También fueron fotografiados objetos de carácter personal y afectivo. Entre ellos había un contenedor metálico con la imagen de Diego Maradona y un cofre grabado con la identidad de Toviggino.

El material fue encontrado en el sector del quincho, cuyo acceso, de acuerdo con la información difundida, estaba protegido mediante un sistema de identificación biométrica por huella dactilar.

Las cédulas de autos de lujo y los 45 vehículos secuestrados

Otro de los puntos que aparecen en el expediente está relacionado con la gran cantidad de vehículos que había en el predio. Durante procedimientos anteriores, la Policía Federal encontró cédulas autorizantes a nombre de familiares directos de Toviggino dentro de algunos de los autos deportivos.

En total, las fuerzas de seguridad secuestraron 45 vehículos, motos y rodados de colección, según la información consignada por Noticias Argentinas.

La investigación también incorporó documentación vinculada a los gastos necesarios para mantener y trasladar esa flota. Se trata de resúmenes de una tarjeta corporativa American Express emitida a nombre de Luciano Pantano, una de las personas que figura formalmente como titular del inmueble.

Los comprobantes registraban gastos que, según NA, promediaban $50 millones por mes destinados al mantenimiento y traslado de los vehículos.

A nombre de quién figura la propiedad

La mansión de Villa Rosa aparece registrada formalmente a nombre de Ana Lucía Conte, una jubilada, y de Luciano Pantano, monotributista señalado en el expediente como presunto testaferro.

Pantano también tendría vínculos administrativos con la entidad futbolística, un elemento que forma parte de las sospechas que intenta esclarecer la Justicia.

La investigación apunta a determinar si los titulares registrales eran realmente quienes tenían el control de la propiedad o si actuaban en representación de otras personas.

La finca contaba con distintas instalaciones de lujo, entre ellas pista de equitación, helipuerto y espacios destinados a animales de carrera, además de una importante cantidad de vehículos.

La réplica de la Copa del Mundo y los objetos que desaparecieron

Las actuaciones también registraron movimientos de distintos objetos que se encontraban en el predio antes de los procedimientos judiciales.

Entre ellos aparece una réplica del trofeo del Mundial de Qatar 2022, que habría sido retirada del lugar poco antes del primer operativo policial, según la información publicada por NA.

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Además, durante las inspecciones posteriores se detectó que ya no estaban algunos trofeos, cuadros vinculados con la actividad ecuestre y otros elementos que anteriormente se encontraban en la propiedad.

Los investigadores también constataron la ausencia de caballos de salto que Toviggino había registrado a su nombre ante la Asociación Argentina de Fomento Equino y que, según el expediente, permanecían en el predio antes de las medidas judiciales.

Qué decidió la Justicia sobre la causa

La causa investiga desde hace meses el origen de los fondos utilizados para adquirir y sostener la millonaria propiedad. El expediente regresó al juzgado de Campana luego de una resolución de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, según informó Noticias Argentinas.

La investigación quedó nuevamente bajo la órbita del juzgado encabezado por Adrián González Charvay, que deberá avanzar con las medidas destinadas a determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

Por ahora, la Justicia continúa analizando la documentación, los vehículos, los objetos encontrados y los movimientos económicos relacionados con la propiedad.

Las nuevas fotografías y elementos incorporados al expediente no constituyen por sí mismos una condena contra Toviggino, sino que forman parte de una investigación que busca establecer quién era el verdadero responsable de la mansión de Pilar y cuál fue el origen del dinero utilizado para financiarla.

LB/AF