Causa AFA: no se presentó a declarar el testigo clave ante la Corte Federal de Miami y se conocieron los motivos de su ausencia

El gerente de Comercialización y Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, no se presentó este jueves a declarar en la Corte Federal de Miami de Estados Unidos porque su abogado está negociando con los fiscales federales un posible acuerdo de inmunidad.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el integrante del organismo deportivo es uno de los testigos fundamentales en la causa que también investiga a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y a su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino.

La AFA frente al espejo: una investigación que avanza en Miami y se empantana en Argentina

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El Departamento de Justicia norteamericano y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida investigan más de 300 millones de dólares que provienen de sponsors, contratos internacionales y partidos amistosos jugados por la Selección argentina que lidera Lionel Messi.

El empresario teatral Javier Faroni y Diego Lucero, socio original de la empresa Central Park Drink, también fueron mencionados en los requerimientos de la documentación del tribunal, pero no estaban obligados a presentarse a declarar este jueves.

Javier Faroni

Por qué investiga la Justicia norteamericana a la AFA

El Gran Jurado de Florida busca empezar una serie de audiencias para definir si los directivos de la AFA y un conjunto de empresarios (que incluyen a Lucero y Faroni) cometieron delitos financieros en Estados Unidos.

El objetivo de la pesquisa, que encabeza Michael Berger, como representante de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia, es juntar pruebas que avalen o descarten la comisión de fraude bancario y lavado de dinero bajo el código penal estadounidense.

La Selección Argentina liderada por Leo Messi

Las agencias de seguridad estadounidenses buscan comprobar un presunto desvío de beneficios económicos generados por la explotación comercial de la Selección Argentina en el extranjero.

Las mayores sospechas están enfocadas en TourProdEnter LLC, una compañía radicada en Estados Unidos, uno de cuyos titulares es Faroni. De acuerdo con las hipótesis que manejan las oficinas federales estadounidenses, esta firma habría logrado recaudar y administrar una cifra aproximada de 300 millones de dólares desde el año 2021 en adelante.

La causa por los contratos de la AFA llega al Gran Jurado de Florida con nuevas pruebas bajo análisis

Estos fondos se generaron gracias a la firma de contratos para celebrar encuentros amistosos internacionales y convenios de patrocinio con empresas de primer nivel.

Los agentes judiciales norteamericanos pudieron comprobar que el entramado comercial que está siendo investigado canalizó sus operaciones financieras usando entidades bancarias globales muy reconocidas como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.

Por las particulares características del sistema legal estadounidense, el Gran Jurado deliberará a puertas cerradas, sin tener un plazo obligatorio para decidir si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni son responsables de los delitos que se les imputan.