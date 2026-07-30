Un Gran Jurado de EE.UU. exigiría comunicaciones de Tapia, Toviggino y Faroni por operaciones de US$300 millones

Un Gran Jurado del sur de Florida tiene previsto iniciar este jueves una ronda de audiencias confidenciales por movimientos financieros relacionados con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus socios comerciales. Los primeros testigos fueron convocados para las 9, hora del este de Estados Unidos, en el tribunal federal Wilkie D. Ferguson Jr. La orden fue emitida a pedido de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y del Departamento de Justicia. El número y la identidad de los citados no fueron informados.

La subpoena exige entregar todos los registros vinculados con TourProdEnter LLC y las comunicaciones mantenidas con Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. "Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni", establece la citación. El fiscal federal Michael Berger y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, intentan establecer si las operaciones examinadas pueden encuadrarse como lavado de activos o fraude bancario. Las deliberaciones se realizarán a puertas cerradas.

TourProdEnter y la ruta de los fondos

La investigación reportada está centrada en TourProdEnter, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y su esposa, Erica Gillette. Desde 2021, la compañía habría recaudado y administrado cerca de US$300 millones provenientes de contratos por partidos amistosos y acuerdos comerciales relacionados con la Selección argentina. Entre las empresas mencionadas en esos negocios aparecen Adidas y Warner. Los fiscales buscan precisar cuánto dinero ingresó, cómo fue distribuido y quiénes fueron sus destinatarios.

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Faroni y Gillette habrían operado a través de cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. No se descarta que los responsables de esas cuentas sean convocados ante el Gran Jurado durante las próximas audiencias. La pesquisa también comprende diez presuntas sociedades fantasma que habrían sido utilizadas desde TourProdEnter para mover parte de los fondos. Los investigadores intentan establecer qué montos circularon por cada empresa y hacia dónde fueron transferidos. La reconstrucción incluye documentación bancaria y las comunicaciones exigidas a los testigos.

La lista de posibles convocados abarca a personas que trabajaron para los bancos, la AFA, TourProdEnter o compañías que mantuvieron contratos vinculados con la Selección. La Fiscalía pretende reunir testimonios de quienes participaron en las distintas etapas del circuito financiero. El objetivo es determinar qué cuentas fueron utilizadas, quiénes autorizaron las operaciones y quiénes recibieron finalmente el dinero. El proceso podría sumar nuevos testigos a medida que aparezcan otras empresas o transferencias.

Los cuatro nombres mencionados en la citación

La orden incluye al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino; a Diego Lucero; y al empresario Faroni. Los convocados deberán entregar los documentos, mensajes y registros que los relacionen con TourProdEnter. Berger y Gushue buscan establecer qué conocimiento tuvo cada uno sobre el movimiento de los fondos y si intervino en las decisiones financieras examinadas. También intentan comprobar si la información presentada ante los bancos coincidió con el destino posterior del dinero.

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Una persona llamada inicialmente como testigo podría quedar comprometida si su declaración o la documentación aportada revelan una participación en las operaciones investigadas. El sistema federal estadounidense permite además que los fiscales negocien la cooperación de quienes entreguen información relevante sobre otros involucrados. Esos acuerdos dependerán del contenido de los testimonios y de las pruebas que puedan respaldarlos.

El Gran Jurado no tiene un plazo establecido para resolver y sus deliberaciones permanecerán bajo reserva. La ronda prevista para este jueves forma parte de un proceso que podría extenderse mientras se incorporan nuevos documentos y declaraciones. Hasta ahora, Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni aparecen mencionados en la citación, pero ninguno fue acusado formalmente por lavado de activos o fraude bancario en Estados Unidos.