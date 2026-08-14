Giro en el caso AFA: la causa de la mansión de Pilar vuelve al juzgado que querían los acusados

En un giro del caso, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelva a tramitar en la Justicia de Campana, como pretendía los investigados, el monotributista Luciano Pantano y Ana Conte, presuntos testaferros de los dirigentes de la entidad.
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