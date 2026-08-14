viernes 14 de agosto de 2026
JUDICIALES
Investigación

Giro en el caso AFA: la causa de la mansión de Pilar vuelve al juzgado que querían los acusados

Fue un fallo dividido de la Cámara Federal de Casación Penal. Por la mayoría votaron Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. El otro integrante, Alejandro Slokar, votó en disidencia.

Mansión atribuida al Chiqui Tapia 11122025
Mansión de Pilar atribuida al Chiqui Tapia | Captura web
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En un giro del caso, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelva a tramitar en la Justicia de Campana, como pretendía los investigados, el monotributista Luciano Pantano y Ana Conte, presuntos testaferros de los dirigentes de la entidad.

En desarrollo...

LT

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