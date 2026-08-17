Cómo sigue la causa contra la mujer acusada por la muerte de su hija de dos años en Villa Gesell

La muerte de Isabella, la niña de dos años que murió en Villa Gesell, mantiene detenida a su madre, Lucía Sosa (44), mientras la Justicia analiza su situación judicial y si corresponde agravar la imputación en su contra. En paralelo, los testimonios de sus hijos mayores volvieron a poner bajo la lupa una serie de hechos de violencia vinculadas a su historia familiar y al fallecimiento de otras dos hijas de la mujer.

Isabella murió el 21 de julio pasado, luego de ingresar al Hospital Municipal Arturo Illia. Según la primera explicación que dio Sosa a los médicos, la pequeña se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera y, más tarde, la autopsia determinó que la causa fue por una asfixia producida por una obstrucción de las vías respiratorias. El estudio, en tanto, no detectó lesiones compatibles con violencia infantil.

Villa Gesell: investigan la muerte de una nena y el oscuro historial familiar de la madre

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Inicialmente se inició una causa por "averiguación de causales de muerte", pero luego se supo que la mujer ya había perdido otras dos hijas en los últimos años: Candela, de seis meses (en 2013) y Jazmín, de 11 meses (en 2016). Por el caso de la última de ellas, tanto Sosa como su pareja de ese momento, Héctor Picart, estuvieron detenidos hasta que fueron absueltos tras un juicio en Mar del Plata, realizado en 2018.

La investigación avanzó y Sosa fue detenida e imputada por el delito de "abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo". El caso quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, quien espera el resultado de otros estudios para analizar si corresponde o no agravar la calificación legal a homicidio.

La mujer fue citada a indagatoria, pero decidió negarse a declarar. Su pareja actual, José Aguirre (53), quien no está imputado en la investigación, dijo que no conocía los antecedentes de Lucía y que fue él quien encontró a Isabella y la trasladó al centro de salud.

José Aguirre y Lucía Sosa.

En el medio, el testimonio de dos de sus hijos pusieron el foco en fuertes episodios de violencia que habrían vivido junto a ella y Picart. Lucas R., de 17 años, acudió junto a su madre adoptiva y su representante legal, la abogada de Familia Erika Hooft Suárez, a la Fiscalía General de Mar del Plata donde aportó información sobre los maltratos que habría sufrido junto a sus hermanos desde que era un bebé, lo que provocaron que ingresara varias veces al hospital, muchas de ellas por problemas respiratorios.

Más tarde, la hija mayor de Sosa, Rocío (19), denunció que supuestamente fue abusada por el hombre cuando tenía siete años, hecho que habría ocurrido en una de las revinculaciones. De acuerdo a su testimonio, su madre habría estado presente y no habría hecho nada para impedirlo.

Según explicó Hooft Suáres a este medio, "hay más delitos investigándose" y en Mar del Plata esos hechos están bajo la órbita de la Fiscalía Nº7, a cargo del fiscal Carlos Russo. "Pedí varias medidas que estamos esperando que se resuelvan, como la restricción de acercamiento de Héctor Picart a sus hijos", agregó la letrada. La muerte de Isabella, en tanto, continúa siendo investigada por Calderón.

La madre de los chicos tiene, a su vez, otro hijo de cuatro años con Aguirre, que actualmente vive con sus padres en Villa Gesell. Tras lo ocurrido con la nena de dos, la justicia dispuso que intervenga el personal del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de esa ciudad balnearia

Las denuncias de los hijos de Lucía Sosa

“Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón", expresó Lucas en una entrevista que brindó al canal TN cuando se conoció el fallecimiento de su media hermana. "No es una persona apta para tener un hijo", sostuvo al mencionar que había tomado la decisión de salir a hablar públicamente para que se supiera toda la verdad.

"Lo hice por mis hermanos, por mí, y por los que están sufriendo la misma situación. No quiero que siga habiendo casos”, dijo el adolescente, que ya declaró ante la Justicia. Luego de su testimonio, Rocío también habló ante el fiscal Calderón exponer la situación familiar y habló del episodio de abuso.

La joven comentó que ya había contado lo sucedido a su familia adoptiva, pero aclaró que -aunque sus padres enfrentaron a Sosa y Picart- nunca se decidió impulsar una denuncia penal. La presentación judicial permitiría reabrir el expediente por la muerte de Candela, que había sido archivada. Según indicaron fuentes judiciales, la causa por el fallecimiento de Jazmín no podrá ser reabierta por cuestiones procesales.

FP/MSS cp