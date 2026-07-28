La investigación por el Caso Isabella, la nena de 2 años que murió la semana pasada en Villa Gesell, sumó este martes un nuevo capítulo. Mientras Lucía Sosa, madre de la menor y principal acusada en la causa, se negó a declarar en la indagatoria, su expareja Héctor Picard prestó testimonio ante los investigadores y complicó a la mujer al hablar de los fallecimientos de las dos hijas que tenían en común.

Sosa fue detenida este lunes y está imputada por "abandono de persona seguido de muerte agravado". Sin embargo, la fiscalía analiza la posibilidad de modificar la acusación a "homicidio agravado por el vínculo", a la espera del resultado de distintas pericias psicológicas, psiquiátricas y estudios complementarios de la autopsia de la pequeña.

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Fuentes de la investigación indicaron que la mujer optó por no responder preguntas por recomendación de su defensa, mientras que el fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Calderón, continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias en las que murió la beba.

Según el informe preliminar del examen forense, la causa de la muerte de la niña fue por una asfixia obstructiva que derivó en un paro cardíaco. Los especialistas coincidieron en que no se hallaron lesiones compatibles con la violencia física y, de acuerdo al testimonio de Sosa, su hija sufrió una broncoaspiración cuando tomaba la mamadera.

Por su parte, Picard declaró ante los investigadores sobre las muertes de Candela y Yasmín, dos hijas que tuvo con Sosa y que fallecieron en Mar del Plara en 2013 y 2016, respectivamente. Por esos casos ambos llegaron a juicio y fueron absueltos en 2018, aunque ahora ese antecedente volvió a quedar bajo análisis como parte del contexto de la causa por Isabella.

"Las autopsias son exactamente iguales"

En diálogo con un móvil de La Nación, el exesposo de la sospechoso aseguró que los investigadores le confirmaron que los resultados preliminares de la autopsia de Isabella guardan similitudes con los fallecimientos de sus dos hijas. "Recién vengo de declarar ante la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones), hablé sobre lo que sabía y sufrí con mis hijas, y fue un baldazo de agua helada cuando me enteré: las autopsias son exactamente iguales", expresó.

Lucía Sosa, investigada por la muerte de su bebé de 2 años, ya había perdido otras dos hijas antes.

"Sentí odio, resentimiento. Me vino a la cabeza lo que pasó con mis hijas también", agregó. Luego, recordó el proceso judicial que transitó junto a Sosa, por el cual estuvieron detenidos dos años, hasta que un tribunal los absolvió.

"En ese momento, las autoridades hicieron exámenes que determinaron que Yasmín no fue abusada, no tenía drogas en su cuerpo y había muerto por falta de oxígeno; un paro cardiorrespiratorio seguido de una hipoxia cerebral".

El hombre relató que había visto a Isabella apenas dos semanas antes de su fallecimiento y dijo que le llamó la atención su estado físico. "La vi muy flaquita y débil; mi exmujer me había pedido que le compre pañales para la nena porque no tenía plata. Le dije que me daba vergüenza por todo lo que había hecho, pero la nena no tenía la culpa", afirmó.

Una supuesta confesión

En otras declaraciones periodísticas consignadas por la agencia Noticias Argentinas, el hombre también manifestó que, tiempo después de que terminara el juicio por la muerte de su hija Yasmín, Sosa le habría confesado una presunta responsabilidad en el fallecimiento. "Un día llegué del trabajo y ella estaba llorando. Le dije que teníamos que seguir adelante porque la Justicia había demostrado que no teníamos nada que ver. Entonces me respondió: 'Vos no me entendés, yo hice dormir a la nena'", comentó.

Según su versión, esa conversación fue uno de los motivos que derivó en el fin de la relación. Además, aseguró haber advertido un patrón que se repetía cada vez que alguna de sus hijos sufrían una descompensación: "Se ahogaban cuando yo no estaba en casa. Yo siempre me iba a trabajar y terminaban internadas. Cuando estaba yo nunca pasaba nada", sostuvo.

Por último, recordó uno de esos episodios: "Lucía me llamó desesperada porque la nena no respiraba. Cuando llegué la tenía en brazos casi muerta. Le hice respiración y masajes, la llevamos al hospital y lograron reanimarla, pero ya tenía muerte cerebral por hipoxia. Cuatro días después falleció".

Picard explicó que tuvo seis hijos con Lucía y que Lucas Ruiz, segundo hijo biológico de la mujer, que actualmente tiene 17 años, no es suyo porque cuando la conoció ya estaba embarazada de dos meses y medio. Ni bien trascendió la noticia por la muerte de Isabella, el joven brindó una serie de reportajes donde contó que sufrió maltratos y golpes en su infancia y que creía que la mujer estaba involucrada en los fallecimientos de sus hermanas: "Quiero que esté presa o internada en un psiquiátrico", mencionó.

FP/fl