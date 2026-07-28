Tras la muerte de Isabella de dos años en Villa Gesell, el padre de la pequeña víctima, Daniel Aguirre, consideró que el hecho se habría tratado de un "accidente". Sus declaraciones contradicen las versiones que apuntan contra su pareja, Lucía Sosa (43), por el fallecimiento de su hija.

"Para mí fue un accidente", sostuvo el hombre en diálogo con Todo Noticias (TN) en referencia a la muerte de su hija ocurrida el 20 de julio por la tarde, momento en el que se encontró con la muerte de la pequeña al llegar a la vivienda que compartía con Sosa y los dos hijos que tienen en común.

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"Salgo a las dos de la tarde, dos y media llego a casa y cuando llego me encuentro con el episodio de que la nena estaba tirada en una cama. La tomo en mis brazos. Uno lo primero que hace es tocarle el pulso y yo sentí que no tenía latidos. Como mamá ella estaba nerviosa porque la criatura no reaccionaba", relató Aguirre.

Tras lo ocurrido, la madre de la pequeña fue detenida este lunes, 6 días después de la muerte de Isabella. "Para mí fue un infierno estar seis días encerrado sin hacer vida", expresó el hombre sobre el período que transcurrió entre el lamentable hecho y la detención de Sosa.

Con respecto a si su pareja le dio alguna explicación de lo ocurrido durante los días posteriores a la muerte de la pequeña, el hombre balbuceó pero no dijo nada clave o determinante. No obstante, reveló que Sosa nunca le contó que tuvo dos hijas que fallecieron en Mar del Plata.

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"No sabía nada. Me enteré de Lucas (hijo de Lucía de 17 años que la denunció) porque salió a hablar por los medios", expresó y mencionó a Lucas Ruiz, uno de los hijos mayores de Sosa, quien aseguró que fue víctima de violencia extrema, con golpes y maltratos, durante los años que vivió con su madre.

Como consecuencia de la declaración de su hijo, Sosa fue detenida mientras en la ciudad costera se realizaba una marcha para pedir justicia por la pequeña de 2 años. Según detalló Clarín, fue acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Isabella murió por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco, según indicó la autopsia. La pequeña fue trasladada el lunes 20 de julio al Hospital Municipal de Villa Gesell, lugar al que llegó alrededor de las 16:50 sin signos vitales y murió una hora más tarde, pocos minutos después de las 17:50.

La madre de la pequeña fallecida explicó que su hija sufrió una broncoaspiración mientras tomaba una mamadera, por lo que se descompensó al instante. Sin embargo, las sospechas y el horror aumentaron cuando se conoció que otras dos hijas de la mujer murieron de la misma manera en 2013 y 2016 en Mar del Plata.

Actualmente, el expediente judicial fue caratulado como "averiguación causales de muerte" y tanto cosa como Aguirre fueron notificados de la formación de la causa judicial.

La muerte de otras dos hijas de Lucía Sosa

Según trascendió, la mujer de 43 años ya había atravesado la muerte de dos hijas de cinco y once meses a quienes había tenido en Mar del Plata con su pareja anterior, Héctor Javier Picart (62). Ambos habían sido detenidos casi dos años con prisión preventiva por el caso ocurrido en 2016, acusados por "presunto abuso y homicidio".

A pesar de la acusación, la mujer fue absuelta en 2018 mediante un juicio celebrado en un tribunal de Mar del Plata donde se consideró que no había pruebas de maltrato o abuso para con la menor fallecida. En el medio del proceso también se expuso la muerte de su otra hija en 2013.

En ambos fallecimientos los informes médicos indicaron que los decesos fueron consecuencia de complicaciones respiratorias y no se debieron a lesiones traumáticas, aunque igualmente le quitaron la tenencia de sus otros cuatro hijos. Posteriormente, Sosa se mudó a Villa Gesell, donde tuvo otros dos hijos con Aguirre, uno de ellos es la menor fallecida.

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