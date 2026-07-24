Investigan a una madre por la muerte de su beba, la tercera que pierde en 13 años

La Justicia bonaerense investiga la muerte de una nena de 2 años ocurrida en la ciudad balnearia de Villa Gesell, luego de que fuera trasladada sin signos vitales al hospital local. El foco está puesto sobre su madre, una mujer de 44 años que años atrás había sido juzgada y absuelta por el fallecimiento de otras dos hijas.

Según explicaron las fuentes del caso, la nena fue llevada este lunes al Hospital Municipal de Villa Gesell, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos, aunque no pudieron salvarle la vida. En ese contexto, la madre explicó que la pequeña "se habría broncoaspirado" mientras tomaba la mamadera, lo que le produjo una asfixia.

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Por protocolo, las autoridades del centro de salud dieron aviso a la Justicia. De esa forma, se inició una causa por "averiguación de causales de muerte", a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, que ordenó la realización de la autopsia para determinar en qué circunstancias se dio el fallecimiento de la beba.

Este jueves, se conoció que el estudio forense ratificó la versión de la madre: la beba murió por una "asfixia obstructiva", que ocurrió mientras tomaba la leche. Al mismo tiempo, el documento señaló que "no se hallaron signos de violencia", ya sean recientes o anteriores a su deceso.

Sin embargo, el caso generó conmoción cuando trascendió que la mujer es Lucía Sosa, que ya había sido imputada y juzgada junto a su marido, Héctor Picart, por la muerte de una hija de 11 meses ocurrida en Mar del Plata, en 2016. Ambos permanecieron detenidos hasta 2018, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de esa ciudad los terminó absolviendo por falta de pruebas.

En aquel debate se concluyó que no había evidencia suficiente para acreditar una conducta delictiva ni que las muerte hubieran sido producto de malos tratos o violencia. Asimismo, durante el proceso surgió otro caso por el que Sosa también fue investigada por el fallecimiento de otra hija, una nena de 6 meses de edad que murió en 2013.

Luego de la absolución en esa causa, la mujer se radicó en Villa Gesell, donde comenzó una relación con otro hombre, identificado con el nombre de Héctor, y tuvo otros hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana.

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