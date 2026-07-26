Villa Gesell: investigan la muerte de una nena y el oscuro historial familiar de la madre

Una nueva tragedia sacude a la Costa Atlántica y vuelve a poner en el centro del mapa judicial a un entorno familiar marcado por la sospecha, el dolor y expedientes inconclusos. La Justicia del Departamento Judicial de Dolores investiga las circunstancias que rodearon el fallecimiento de una niña de tan solo dos años en la ciudad de Villa Gesell. Aunque el caso fue promovido inicialmente como un lamentable accidente doméstico, el resultado de los peritajes médicos preliminares y la reaparición de un denso historial judicial que involucra a la madre terminaron por encender todas las alarmas en los tribunales.

El hecho se desencadenó durante la tarde de ayer. La niña fue ingresada de urgencia al Hospital Municipal de Villa Gesell a las 16.50, adonde llegó sin registrar signos vitales. Fuentes del caso indicaron que el equipo médico de la guardia reanimó a la menor durante más de 40 minutos en un intento desesperado por revertir el cuadro. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano y se constató su deceso a las 17.53.

En un primer momento, la madre de la nena, de 42 años, aseguró ante los médicos y las autoridades policiales que la pequeña se había descompensado y ahogado mientras tomaba la mamadera, sufriendo un episodio involuntario de broncoaspiración. Sin embargo, el informe preliminar arrojado por la autopsia puso en duda esa reconstrucción inicial. Los médicos forenses determinaron que la causa eficiente de la muerte fue una asfixia obstructiva que desencadenó una hipoxemia severa y el posterior paro cardiorrespiratorio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque los peritos aclararon que en el examen de superficie no se detectaron signos de violencia física –ya sean lesiones de arrastre, traumatismos recientes o marcas de maltrato crónico–, la inconsistencia entre el relato materno y la mecánica detecteda por la autopsia llevó al fiscal a cargo, Juan Pablo Calderón, a tomar recaudos estrictos. El funcionario judicial ordenó congelar la entrega del cuerpo a los progenitores y dispuso que la fiscalía mantenga la causa caratulada de forma preventiva como “averiguación de causales de muerte”, sin descartar aún la hipótesis de un eventual homicidio.

Como parte de las medidas de prueba inmediatas, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores concretaron este viernes un procedimiento en la vivienda familiar, ubicada sobre la zona de Paseo 104 y Circunvalación. Allí residía la mujer junto a su actual pareja, de 53 años, y el hermano de la menor fallecida, un niño de 4 años. Durante el operativo se secuestró documentación y elementos de interés para la causa.

Paralelamente, la irrupción del caso movilizó al sistema de protección de derechos del Municipio de Villa Gesell. Tras la evaluación técnica de los profesionales socioambientales y psicólogos, se decidió apartar al niño de 4 años de la casa y ponerlo de manera preventiva en resguardo institucional. “Se evaluó la situación del menor y de su familia, y se convocó a familiares, pero entendimos que la medida de protección debe llevarse a cabo en una institución hasta tanto la fiscalía avance en la investigación”, confirmó Javier Vicente, secretario de Desarrollo local. La decisión final sobre la guarda definitiva quedará ahora en manos del Juzgado de Familia interviniente.

El trasfondo más inquietante de esta causa radica en el pasado de la madre. No es la primera vez que la mujer enfrenta la muerte de un hijo ni el escrutinio de los tribunales. Hace más de una década, la tragedia comenzó a cercar su entorno. En 2013, cuando vivía en Mar del Plata junto a su anterior pareja, una de sus hijas –una bebé de seis meses– falleció producto de severas complicaciones respiratorias.

Tres años después, en octubre de 2016, la tragedia volvió a repetirse con otra hija de 11 meses. La menor ingresó descompensada y sin poder respirar al Hospital Interzonal de Mar del Plata, derivada por su padre. Médicos del nosocomio denunciaron presuntas señales de abuso y maltrato, lo que derivó en su traslado al Hospital Materno Infantil, donde falleció a las 48 horas. Aquel episodio derivó en una causa penal de fuerte repercusión mediática impulsada por la fiscalía local, en la que la mujer y su marido de entonces estuvieron prófugos en zonas rurales antes de ser detenidos. Ambos pasaron casi dos años en prisión preventiva imputados por presunto abuso y homicidio.

Finalmente, en 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata –integrado por los jueces Mariana Irianni, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro– dictó la absolución unánime de la pareja por entender que las pericias médicas no aportaron certezas ni pruebas concluyentes sobre lesiones traumáticas o maltrato deliberado, disponiendo su inmediata libertad.

Síndrome. Según reveló la abogada que había intervenido en una causa iniciada en 2012 por la muerte de otras dos hijas de la mujer, la madre de la menor fallecida padecería el denominado síndrome de Munchausen,

Erika Hooft Suárez, la abogada de familia que intervino en aquella ocasión, confirmó la enfermedad de la madre de las niñas y también que había sido diagnosticada en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

“El último diagnóstico que tuvo esta mamá era una enfermedad que se llama Munchausen”, afirmó la letrada en un reportaje que concedió ayer al canal Todo Noticias.

El síndrome de Munchausen es un trastorno mental grave y aparece cuando el agresor o cuidador inventa síntomas que el menor no tiene, también los exagera, manipula estudios, muestra y administra sustancias para provocar enfermedades.