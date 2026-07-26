El último integrante de la banda de Los Atrevidos fue detenido en la calle

La Policía de la Ciudad detuvo en el partido bonaerense de Avellaneda a un prófugo menor de edad que contaba con antecedentes delictivos y era el último integrante que faltaba arrestar de la denominada banda de Los Atrevidos, dedicada a cruzar de jurisdicción e ingresar a la Ciudad de Buenos Aires para robar vehículos.

Este delincuente de 17 años cuenta con un amplio prontuario delictivo, ya que tiene 12 causas entre 2024 y 2026, entre ellas robos agravados por el uso de arma de fuego y robos en poblado y en banda, todos ellos cometidos en Barracas.

El último robo. Personal de la División Investigaciones Comunales 4 llevó adelante las tareas para esclarecer el asalto cometido el 30 de abril de este año, cuando una banda le robó, a punta de pistola, una camioneta Jeep Renegade a una mujer a poco de salir de una carnicería ubicada en Arzobispo Espinosa al 1500.

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Después de la detención inicial de cuatro menores en los ocho allanamientos que se hicieron en Avellaneda, los oficiales continuaron con su despliegue en esa localidad y lograron localizar al último delincuente de la banda en Montaño al 500.

El ladrón fue sorprendido en la vía pública cuando se retiraba de su domicilio y quedó a disposición del Juzgado Nacional de Menores N° 5, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 13 de Amalia Fontinovo, que ordenó su traslado al Instituto Inchausti.

La banda tenía como modalidad robar vehículos tanto en los barrios del sur de la Ciudad como en algunas localidades bonaerenses, para luego llevarlos a Dock Sud, donde eran desmantelados.

Tras la denuncia de la damnificada y el análisis de cámaras de vigilancia privada y de la Ciudad, los efectivos reconstruyeron la secuencia, en la que se ve que los delincuentes esperan en el umbral de una casa aledaña al comercio donde había ingresado la víctima y otros estaban listos para interceptarla.

La mujer, una vez en el vehículo, fue amenazada con el arma y sacada del auto, en el que los ladrones escaparon.

Su vida en redes. Los investigadores también hallaron un perfil de la red social Instagram en el que los delincuentes subieron un video con ellos a bordo de la camioneta robada. La historia subida mostraba a los cinco menores en un video tras el escape en el Jeep Renegade con mensajes como “Arriba Los Atrevidos”, “jueves de Jeep” y emojis de trébol y ninjas.

En la continuidad de las averiguaciones los detectives lograron identificar domicilios en los que podrían estar los menores, disponiendo la magistratura ocho allanamientos en Avellaneda.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por efectivos de la DIC 4, de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Además del Juzgado de Menores, intervinieron el Juzgado de Garantías del Joven 1 y el Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil 3 del Departamento Judicial de Avellaneda, y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 55, a cargo de César Augusto Troncoso.