Lugano: arrestan a narco que tenía tobillera electrónica y vendía drogas

Un hombre de 44 años que lideraba una organización dedicada a abastecer a vendedores de estupefacientes en el Barrio 15 de Villa Lugano, que además tenía una condena en suspenso por venta de drogas y una tobillera electrónica por una causa de amenazas y restricción familiar, fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Sobre este delincuente pesaba una condena a tres años de prisión en suspenso por venta de drogas, dictada en 2022 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20. Además, portaba una tobillera electrónica por una causa de amenazas por una restricción familiar de mayo de 2024.

Para ello, personal de la División Antidrogas Zona Sur realizó tres allanamientos en la Manzana 2 del Barrio 15 en los cuales se comprobó, por medio de las tareas de campo iniciadas en noviembre de 2025, que en esos lugares se vendían drogas.

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Durante las tareas de investigación se logró establecer que el imputado estaba al frente de una organización dedicada a la comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo, utilizando su domicilio como centro de acopio, resguardo y distribución de estupefacientes para los vendedores del asentamiento.

En los procedimientos fueron incautados más de un kilo de marihuana y 204 gramos de cocaína, además de 100 envoltorios con pasta base.

En el primer procedimiento fue identificada una mujer y los efectivos secuestraron dosis de marihuana y dinero en efectivo; mientras que en el segundo domicilio hallaron pasta base y bolsas con picadura de marihuana.

En el tercer lugar, los policías encontraron al imputado, a quien le secuestraron marihuana, cocaína fraccionada de diferentes maneras, una balanza de precisión y dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y elementos de corte y precisión.

El magistrado actuante dispuso la detención del delincuente y la incautación de la droga y de los demás elementos encontrados.