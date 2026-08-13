Detuvieron al contador de "Los Monos" de Rosario, acusado de presunto lavado de dinero narco

Mariano Hernán Ruiz, conocido como “Marianito” y señalado durante años como uno de los encargados de las finanzas de la banda criminal "Los Monos", fue detenido en Rosario en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Durante el operativo, el acusado se descompensó y tuvo que ser trasladado al hospital, donde quedó internado bajo custodia policial.

La detención se produjo durante un allanamiento realizado en una vivienda de Larrechea al 800, a una cuadra de la Plaza Juan Bautista Alberdi de la ciudad santafesina. Tras ser identificado por los agentes, Ruiz comenzó a manifestar que "se sentía mal" y pidió atención médica, por lo que fue llevado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), Mientras, los efectivos siguieron con el procedimiento en su domicilio.

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En la causa actual en su contra, a cargo de los fiscales federales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Juan Argibay Molina y María Virginia Sosa, se detectaron movimientos patrimoniales y comerciales sospechosos, de los que se buca determinar el origen de los fondos que se usaron para comprar distintos bienes y propiedades. Según los investigadores, estos no podrían justificarse con sus ingresos declarados.

La investigación alcanza al entorno familiar y comercial de "Marianito", entre ellos su pareja y su hijo Agustín, con quien había constituido una sociedad vinculada al rubro gastronómico. Ruiz había desarrollado actividades a través de bares y servicios de viandas.

Ahora, la Justicia federal busca avanzar con su imputación por presuntas maniobras de lavado de activos. Cuando reciba el alta médica, está previsto que el detenido comparezca ante los Tribunales para ser indagado. Su hijo y su pareja, en tanto, quedaron vinculados al proceso judicial, afrontarán el proceso en libertad y también se espera que declaren.

Operativo en Rosario: 11 allanamientos en 3 localidades

El operativo que terminó con la detención de “Marianito” incluyó once allanamientos realizados en distintos puntos del sur de Santa Fe. Los procedimientos se llevaron adelante en Rosario, Pérez y Piñero y estuvieron orientados a reconstruir operaciones comerciales y movimientos de dinero vinculados con Ruiz y su entorno.

Los primeros allanamientos fueron en los barrios Lourdes, Abasto, Saladillo y Parque Casas. Otro procedimiento tuvo lugar en una vivienda de Piñero, donde los investigadores secuestraron documentación relacionada con dos vehículos, tres cargadores de pistolas y 73 cartuchos calibre 9 milímetros, según indicaron fuentes del caso a PERFIL.

Luego se llevaron adelante otros operativos en varios establecimientos vinculados con las operaciones patrimoniales que están bajo investigación de la Procelac: una mutual, tres escribanías y una inmobiliaria. Allí, los agentes buscaron documentación relacionada a escrituras, movimientos de dinero, compra y venta de bienes y otras operaciones realizadas por Ruiz, su pareja y su hijo.

Detuvieron al contador de "Los Monos" de Rosario.

En total, durante los allanamientos se secuestraron celulares, computadoras portátiles, automóviles, motos, dinero en efectivo, escrituras, documentación de diferentes vehículos, dispositivos de almacenamiento y archivos con información financiera que ahora serán analizados por los investigadores.

Los procedimientos fueron realizados por la División Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), con la participación de la sección de canes K9 y los grupos de irrupción GOT (Grupo de Operaciones Tácticas), GIRI (Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata) y GTM (Grupo Táctico Multipropósito) de la Policía de Santa Fe.

La condena a Ruiz por su vínculo con "Los Monos"

El comerciante ya había sido condenado por su vínculo con la organización narco liderada por la familia Cantero. En abril de 2015 acordó mediante un juicio abreviado -proceso en el que un acusado acepta la culpa del delito y pacta una pena menor- y fue sentenciado a tres años de prisión por su participación en la estructura de "Los Monos".

En aquella causa, lo habían señalado como uno de los responsables de manejar las finanzas de la agrupación, entre otras actividades. Además, su nombre volvió a aparecer después en distintas investigaciones judiciales, como en 2019, cuando fue procesado por presunto lavado de activos de la banda del sur de Rosario.

En otro caso, fue mencionado en un hecho derivado del crimen cometido en el casino City Center de Rosario en enero de 2020. De las intervenciones telefónicas surgió que uno de los integrantes del grupo que estaba siendo investigado por extorsiones ofrecía a las víctimas uno de los bares de Ruiz como punto de encuentro para entregar el pago de dinero.

FP/VR