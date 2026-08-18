Megaoperativo narco: detuvieron a los hijos de “El Gusano” Menocchio y allanaron gimnasios en Chaco

Una investigación por narcotráfico que comenzó con el secuestro de una encomienda con marihuana en Chubut terminó provocando un megaoperativo de alcance nacional, con allanamientos en Chaco y Corrientes, detenciones dentro del entorno familiar de Luis Raúl “El Gusano” Menocchio y procedimientos en los gimnasios Viva Fit House de Resistencia.

La causa tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Rawson, a cargo de Gustavo Lleral, y lleva más de un año bajo investigación. Las autoridades de Chubut señalaron a Menocchio, actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Federal N°6 de Rawson y condenado a dos prisiones perpetuas por tres homicidios, como presunto líder de una estructura dedicada al tráfico de drogas con ramificaciones en distintas provincias.

El despliegue comenzó el sábado 15 de agosto y alcanzó Chubut, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Catamarca y Jujuy. El primer balance oficial daba cuenta de 42 allanamientos y 17 detenidos, aunque posteriormente Diario Norte informó que las medidas superaron las 60 y que el número total de personas detenidas ascendió a 28.

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Los gimnasios Viva y las detenciones en Chaco

En Resistencia, uno de los puntos que inmediatamente concentró la atención fueron las sucursales de Viva Fit House, propiedad de Luciano Menocchio, hijo de “El Gusano”. También hubo procedimientos en una vivienda vinculada a la familia y en otros establecimientos relacionados con la investigación.

A diferencia de otros recientes allanamientos realizados sobre cadenas de gimnasios de la provincia, en este expediente la Justicia no apuntó al secuestro de las máquinas de entrenamiento, sino a la búsqueda de documentación y otros elementos que permitan reconstruir el eventual movimiento de dinero y los vínculos de la presunta organización.

En las primeras horas del operativo todavía no se había informado una orden de detención contra Luciano Menocchio. Sin embargo, con el avance de las medidas, Diario Norte confirmó que tanto Luciano como su hermano Lucas Menocchio quedaron detenidos y permanecen alojados en dependencias de la Policía Federal Argentina en Resistencia.

También fueron alcanzadas por la investigación Anahí Aranda, nutricionista, esposa de Luciano y vinculada al local de comidas saludables Ciboulette, y Graciela Binaghi, exesposa de Luis Raúl Menocchio. Ambas recibieron prisión domiciliaria: Aranda por tener hijos menores a cargo y Binaghi debido a problemas de salud.

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Las defensas quedaron distribuidas entre los abogados Gastón Chapo, Ricardo González Zund y Pablo Petraglia, mientras se esperaba la incorporación de Marcos Molero. Los letrados anticiparon que las indagatorias se realizarían de manera remota y cuestionaron la vinculación de los familiares con las actividades ilícitas que investiga la Justicia.

Una encomienda con 11 kilos de marihuana, el punto de partida

La investigación comenzó más de un año atrás. Según explicó el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, uno de los procedimientos que permitió empezar a reconstruir la estructura fue la detección de una encomienda con alrededor de 11 kilos de marihuana.

A partir de allí, los investigadores siguieron envíos realizados mediante distintos nombres e identidades, una modalidad que habría sido utilizada para dificultar el seguimiento de las encomiendas. Las autoridades detectaron además una fuerte participación de mujeres en tareas desarrolladas fuera de las cárceles, mientras algunos de los presuntos integrantes principales de la estructura permanecían detenidos.

La pesquisa logró conectar personas ubicadas en el Valle de Chubut con contactos en distintas provincias del norte argentino. Parte de la hipótesis sostiene, además, que droga ingresaba a la propia Unidad 6 de Rawson y era comercializada entre presos, mientras los pagos eran administrados mediante transferencias realizadas desde el exterior del establecimiento.

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La cárcel de Rawson y dos penitenciarios detenidos

El megaoperativo no se limitó a domicilios particulares y comercios. Los investigadores también ingresaron en la Unidad Penitenciaria Federal N°6, donde permanece alojado Menocchio, y allanaron sectores del penal en busca de elementos vinculados con la causa.

La investigación alcanzó incluso al personal encargado de custodiar la cárcel: dos agentes penitenciarios fueron detenidos y ahora la Justicia deberá establecer cuál habría sido su participación dentro de la presunta estructura.

En los procedimientos se secuestraron marihuana, cocaína, armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares, balanzas de precisión, dinero en efectivo y documentación, además de otros elementos que serán sometidos a peritajes.

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Quién es “El Gusano” Menocchio

El nombre de Luis Raúl Menocchio es conocido desde hace décadas en la crónica policial argentina y tiene una vinculación especialmente fuerte con Chaco y Corrientes. También apodado “El hombre de las mil caras”, utilizó identidades falsas y llegó a modificar su apariencia mediante cirugías estéticas para eludir a los investigadores.

Una de sus condenas a prisión perpetua corresponde al asesinato del productor cinematográfico Claudio Nozzi, cuyo cuerpo apareció en el río Paraná después de haber sido sujetado con cadenas y otros elementos para mantenerlo bajo el agua.

La segunda perpetua está vinculada directamente con una de las historias criminales más resonantes del Chaco: los asesinatos de Manuel Roseo y Nélida Bartolomé, ocurridos en enero de 2011 en Juan José Castelli.

Roseo era propietario de La Fidelidad, un establecimiento de unas 250.000 hectáreas entre Chaco y Formosa. La investigación judicial determinó que detrás de los homicidios existió una maniobra destinada a apropiarse de esas tierras mediante documentación fraudulenta.

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Después de permanecer detenido en Sáenz Peña, Menocchio fue trasladado en 2014 al penal federal de Rawson tras un intento de fuga. Doce años después, esa misma cárcel quedó convertida en el epicentro de una nueva investigación criminal.

La acusación que ahora deberá probar la Justicia ya no está relacionada con aquellos asesinatos: intenta determinar si “El Gusano”, pese a permanecer encerrado y cumplir dos condenas perpetuas, logró construir o dirigir desde prisión una organización vinculada al narcotráfico con alcance nacional y conexiones con su entorno en libertad.