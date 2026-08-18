Un diputado aliado cruzó a Santilli: "Estamos lejos de que las demandas estén resueltas"

El diputado nacional por Corrientes, Diógenes González, cuestionó los dichos del oficialismo nacional respecto del nivel de cumplimiento de los acuerdos con los gobernadores. Pese a valorar "la relación madura" del gobernador Juan Pablo Valdés con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el legislador advirtió que la agenda de reclamos provinciales continúa pendiente en áreas clave como infraestructura, salud y educación.

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El representante parlamentario cruzó de forma directa las declaraciones vertidas desde la Jefatura de Gabinete de la Nación, donde se aseguraba un nivel de resolución del 90% en las demandas provinciales. "No coincido con ese 90%, para nada. En el plano discursivo puede que estén resueltos, de que lo van a hacer, pero no lo hicieron", sentenció Diógenes González.

En ese sentido, detalló que entre las prioridades sin respuesta figuran las licitaciones y concesiones de las rutas nacionales en suelo correntino, la resolución de los tres litigios judiciales que la provincia sostiene ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las compensaciones presupuestarias en materia educativa y sanitaria.

Sobre la postura del bloque regional tras el encuentro del Norte Grande, el diputado fue contundente: "Quedó claro que las provincias quieren resultados antes de darle herramientas de solución política al Gobierno", en referencia a iniciativas legislativas de interés para la Casa Rosada, como la suspensión de las elecciones PASO.

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Independencia del BCRA y proyectos de impacto regional

En el plano parlamentario, Diógenes González calificó el proyecto de reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como una de las medidas de fondo más relevantes para estabilizar la economía nacional. "Es la reforma más importante del Gobierno, que tuvo que haberla presentado en el día uno", sostuvo a Radioactividad.

Según fundamentó, el objetivo central de la norma es dotar a la autoridad monetaria de autonomía operativa y política. "Buscamos que deje de ser un apéndice del Ejecutivo y pase a ser un poder independiente que custodie efectivamente el valor de la moneda", explicó, remarcando que el texto prevé mayorías calificadas de dos tercios en el Congreso de la Nación para la eventual remoción de sus autoridades.

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Por último, el legislador aclaró que la propuesta de "desalojo exprés" limita su alcance a la Capital Federal por tratarse de materia procesal ordinaria, al tiempo que ponderó el impulso de la Ley de zonas cálidas, iniciativa pensada para extender de tres a cinco meses los subsidios y beneficios en las tarifas de energía eléctrica durante el período estival en la región.