Juan Bautista Mahiques en Corrientes: “Con este ritmo acomodaremos la crisis en la justicia”

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, llegó a la provincia de Corrientes este martes para encabezar una jornada de capacitación y cooperación técnica destinada a fortalecer el combate contra el narcomenudeo. Durante su estadía, el funcionario ponderó la articulación entre el Poder Ejecutivo Nacional y las jurisdicciones provinciales, al tiempo que repasó el avance en la cobertura de cargos clave dentro de la justicia federal.

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En relación con el abordaje de los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, el titular de la cartera de Justicia fue categórico: “El microtráfico es una problemática que trasciende fronteras y jurisdicciones”.

Asimismo, Juan Bautista Mahiques subrayó la necesidad de consolidar un federalismo judicial operativo donde la Nación aporte herramientas sin interferir en las dinámicas locales. "Los que conocen la realidad son los magistrados provinciales y federales que están en el territorio; nuestra responsabilidad es poner a disposición los recursos para que la justicia sea más ágil, eficiente e independiente", sostuvo.

Combate al microtráfico y logística estatal

El ministro reconoció las asimetrías de recursos que suelen existir en el enfrentamiento contra las organizaciones criminales en el territorio nacional. "Generalmente tienen herramientas y presupuestos más amplios que los nuestros. Tenemos que estar a la altura para no correr de atrás en este delito tan complejo que tanto daño le hace a nuestros jóvenes", reflexionó durante la actividad.

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Por este motivo, la agenda institucional en suelo correntino se enfocó en proveer asistencia técnica y articular criterios entre los fueros provinciales y federales para optimizar los tiempos de intervención en la persecución del menudeo.

Cargos vacantes en la justicia federal y la integración de la Corte

En cuanto al panorama institucional del Poder Judicial de la Nación, el ministro celebró la aceleración en el tratamiento de designaciones de magistrados e integrantes de los ministerios públicos en la Cámara de Senadores de la Nación.

"El Senado está respondiendo muy bien. Con el presidente Javier Milei ya hemos enviado más de 200 pliegos y se han aprobado más de 100", precisó el funcionario, asegurando que "con este ritmo en breve acomodaríamos una situación de crisis que venía atravesando la justicia".

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Consultado sobre la cobertura de las vacantes pendientes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mahiques remarcó que los plazos normativos e institucionales quedan bajo la órbita exclusiva del Presidente de la Nación: "Se tomará su tiempo y resolverá si lo hace en este primer mandato o lo dejará para un próximo mandato".