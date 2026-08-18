Agredieron a una policía y la investigación destapó el abuso de un comisario en Corrientes

Un escándalo institucional sacude a la Policía de Corrientes tras la denuncia por abuso sexual y acoso laboral contra el comisario inspector Abel Amaro, quien se desempeñaba como jefe en la localidad de Saladas.

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Por orden del jefe de la fuerza, Comisario General Miguel Ángel Leguizamón, el funcionario policial fue desafectado de su cargo y pasado a disponibilidad mientras avanza la investigación judicial y administrativa.

Acoso laboral, abuso y desprotección institucional

La denuncia fue radicada por la cabo de 26 años, quien señaló que venía sufriendo situaciones continuadas de acoso por parte de su superior en el ámbito laboral. Según reveló la hermana de la víctima, Raquel Ayala, la mujer había intentado alertar a una oficial de rango superior sobre los padecimientos, pero no obtuvo respuesta e incluso recibió recargos en sus tareas de servicio.

El hecho desencadenante ocurrió durante una reunión el pasado sábado a la madrugada, cuando el comisario abordó a la joven en presencia de su pareja y "le dio un beso", relató Ayala.

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Tras el episodio, el hombre agredió a la mujer en el lugar y la obligó a retirarse en un vehículo, desencadenando una golpiza posterior. "Ante esa situación de violencia, ni el comisario ni ninguno de sus camaradas hicieron nada", cuestionó la familiar.

Además, la familia advirtió que el accionar del funcionario desplazado no respondería a un hecho aislado, señalando que otras integrantes de la fuerza habrían atravesado situaciones similares dentro de la dependencia.

Traslado al Hospital Escuela de la capital

En tanto, la mujer policía agredida fue derivada en las últimas horas al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes para la realización de evaluaciones médicas de mayor complejidad.

El traslado se concretó tras los reiterados reclamos de su entorno familiar, que cuestionaba la atención inicial recibida en el interior provincial.

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La paciente permanece internada bajo observación a la espera del examen del servicio de neurocirugía, debido a los diagnósticos de traumatismo de cráneo y fractura de mandíbula resultantes de la agresión.