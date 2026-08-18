La expareja de Fernando Cerimedo habló desde el hospital y lo acusó por el atentado: “Si no fingía estar muerta, me remataban”

Nadia Beller, la ex pareja de Fernando Cerimedo, acusó este martes el ex asesor de Javier Milei por el ataque a balazos que sufrió. Dijo que fue "una tentativa de feminicidio" y reveló una situación previa: "Hubo un incidente en que él me mentía en su relación con su anterior pareja". Además, reveló estar embarazada.

"Vivíamos juntos en el mismo condominio y llevo cuatro semanas de embarazo", sostuvo la mujer al canal de tv boliviano DTV.

Afirmó que tiene "miedo" de permanecer internada en el hospital de Bolivia al que fue llevada de emergencia al recibir cuatro balazos y pidió "protección a la CIDH" porque "es muy fácil poder entrar" al centro de salud para matarla.

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Todavía conmocionada por el ataque de dos sicarios disfrazados de repartidores que le dispararon en la puerta de un hotel, Beller cuestionó duramente al gobierno de Bolivia y aseguró que tiene pruebas sobre presuntos hechos de corrupción.

La mujer, que permanece internada recuperándose de las heridas, lanzó una fuerte acusación sobre la situación política de su país: "En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo".

Nadia Beller apuntó a Cerimedo: "Me mintió de que me mandó con escoltas"

Respecto del ataque ocurrido el lunes por la noche, Beller explicó que llegó al hotel por recomendación de Fernando Cerimedo y aseguró que fue engañada respecto de la supuesta custodia policial que tendría en el lugar.

"Me mintió de que me mandó con escoltas. Me dijo que estaba escoltada por policías, lo cual es falso", afirmó.

La mujer relató además cómo logró sobrevivir al ataque y sostuvo que simuló estar muerta para evitar que los agresores volvieran a dispararle.

"Yo fingí, me tiré al piso y fingí que me mataron. Me quedé sin moverme y un sicario titubeó si se acercaba y me remataba", contó.

Beller también aseguró que, después de balearla, los atacantes le quitaron el teléfono celular, donde, según afirmó, tenía información relacionada con el ataque y con presuntos hechos de corrupción.

"Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, en el que no sólo tenía pruebas de su agresión física y de la tentativa de feminicidio anterior, sino también de hechos de corrupción, como el del combustible que se difundió y yo lo filtré", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que había difundido días atrás información vinculada con el combustible y que conservaba otras pruebas sobre supuestas irregularidades relacionadas con el comercio de oro.

"Lo filtré hace unos días, y tenía pruebas de otras situaciones, sobre el oro", agregó desde la cama del hospital.

Durante su relato, Beller agradeció además a la prensa y a la fiscalía y pidió que continúen investigando el ataque, al tiempo que vinculó el hecho con un supuesto entramado de complicidades políticas y hechos de corrupción que, según sostuvo, involucra a distintos sectores del poder en Bolivia.

En desarrollo...

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