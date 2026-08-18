A casi 11 meses del triple crimen de Florencio Varela, la investigación todavía tiene medidas de prueba pendientes y mantiene abiertas distintas líneas para determinar qué ocurrió con Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Mientras los acusados permanecen detenidos, la Justicia aguarda los resultados de nuevas pericias que podrían aportar elementos para avanzar en la causa.

Las tres jóvenes fueron asesinadas el 19 de septiembre de 2025 y sus cuerpos fueron encontrados días después enterrados en el patio de una vivienda ubicada en la calle Chañar 702, en el barrio Villa Vatteone. La principal hipótesis que se manejó durante la investigación vinculó el crimen con una presunta venganza por la sustracción de una carga de drogas o el supuesto robo de dinero.

En una nueva declaración, "Pequeño J" dijo que conocía a las víctimas de la masacre, contó cómo se fugó y pidió perdón

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Sin embargo, para la abogada Verónica Veliz, representante de la madre de Lara, Stella Maris Castro, la investigación todavía tiene camino por recorrer y hay medidas importantes que aún faltan realizar. Una de las pruebas clave es una pericia biológica que apunta a cotejar muestras obtenidas de las víctimas con distintos elementos secuestrados durante la investigación.

"La pericia biológica es una comparación de ADN con las muestras que tomaron de los cuerpos de las chicas. Y además, con los rastros papilares que fueron tomados de la escena del crimen, que quedó pendiente", detalló Veliz, en diálogo con este medio. Además, explicó que el juzgado dispuso que, en caso de que las muestras disponibles sean escasas, se dé aviso antes de avanzar para preservar el material.

"La muestra original es importante resguardarla para futuras pericias, para evitar que los que faltan, ya sea los prófugos o si hay nuevos imputados, no puedan ser analizados", sostuvo. Precisamente, en el caso aún se mantiene vigente el pedido para la captura internacional de David Huamani Morales y Manuel Valverde Rodríguez.

"Pequeño J", uno de los principales sospechosos, fue visto caminando junto a Lara Gutiérrez semanas antes del triple crimen.

En ese sentido, la abogada querellante aseguró que la causa continúa en plena etapa investigativa y que todavía no hay elementos suficientes, desde su perspectiva, para dar por concluida la pesquisa. "Hay que esperar y ser pacientes, la causa aún no estaría lista para ser elevada", afirmó.

Triple crimen: uno de los detenidos pidió salir de la cárcel

A la espera de las pericias, uno de los detenidos protagonizó un nuevo movimiento dentro del expediente. Se trata de Bernabé Jesús Mallón, conocido como "El Tío", que inicialmente se había negado a declarar y ahora decidió brindar una versión de los hechos. Al mismo tiempo, su defensa solicitó que se le conceda la prisión domiciliaria, por un planteo relacionado a sus hijos menores.

"Primero calló y ahora habla por conveniencia", cuestionó la abogada de la madre de Lara. Mallón, de 42 años, está detenido desde diciembre de 2025, cuando fue ubicado en un domicilio del partido de Berazategui. Para los investigadores, supuestamente habría tenido un rol vinculado con tareas logísticas y de encubrimiento dentro del grupo que habría participado de la masacre.

Durante los procedimientos realizados en el marco de su detención, se secuestraron seis celulares y un auto Chevrolet Cruze blanco que habría sido utilizado en encuentros considerados relevantes para la investigación.

Jesús Mallón, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela.

Además de Mallón, hay otras personas imputadas y detenidas: Víctor Sotacuro Lázaro (41), Florencia Ibáñez (30), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28), Bernabé Jesús Mallón (42).

Mientras que Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", quien ya estaba detenido por otra causa ligada al narcotráfico, fue investigado pero luego beneficiado con la falta de mérito.

La extradición de "Pequeño J"

El undécimo detenido en la causa es Tony Janzen Valverde Victoriano (21), conocido como "Pequeño J", señalado por la Justicia como uno de los principales responsables del triple crimen. Fue extraditado el pasado 4 de mayo desde Perú, donde estuvo detenido siete meses tras darse a la fuga desde Argentina, a fines de septiembre del año pasado.

El 12 de junio el juez federal N° 2 de Morón, Jorge Rodríguez, lo procesó con prisión preventiva como coautor de los femicidios de Lara, Morena y Brenda, agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediare violencia de género. Esta calificación rige para los demás imputados, a excepción de Parra e Ibarra, a quienes se los acusa por encubrimiento agravado, al considerarse que alteraron la escena del crimen pero no participaron de los asesinatos.

Tras su llegada al país, Valverde Victoriano negó su participación en los asesinatos durante su primera indagatoria. La causa está en manos del juez federal N° 2 de Morón, Jorge Rodríguez, quien sumó la pista de la trata y de lavado de activos como otra de las actividades a las que se dedicaba la banda que habría estado detrás de los hechos.

FP cp