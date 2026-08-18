Así fue el atentado contra Nadia Beller, la ex pareja de Fernando Cerimedo

La noche del lunes, la activista Nadia Beller se convirtió en blanco de un ataque armado en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra. En ese instante, la mujer recibió tres disparos tras ser abordada en el establecimiento, una secuencia que quedó completamente registrada por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa el momento exacto en que operaron los dos sicarios vestidos como deliverys.

A raíz de esta agresión, la Policía boliviana detuvo este martes al argentino Fernando Cerimedo —exasesor de Javier Milei y vinculado a la administración del presidente Rodrigo Paz—, a quien investigan como sospechoso debido a su vínculo como expareja de la víctima.

El ataque ocurrió durante la noche del lunes en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra. Beller recibió tres impactos de bala y fue trasladada de urgencia a un centro médico.

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Detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia por el ataque a Nadia Beller: qué se sabe

Según la información difundida por medios locales, los atacantes escaparon en una motocicleta y posteriormente habrían utilizado otro vehículo para continuar la fuga.

Ella es abogada y analista política, fue candidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2019, el partido liderado históricamente por Evo Morales. Luego se vinculó con sectores del movimiento cívico cruceño, de perfil opositor al MAS y asociado principalmente a posiciones de centroderecha y derecha. Además, se desempeñó como asesora durante el gobierno de Jeanine Áñez.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó a la prensa que “días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo” y que lo arrestaron antes de que dejara Bolivia. “Teníamos la información de que se estaba constituyendo de La Paz a Santa Cruz por vía aérea, entonces desplegamos nuestro personal de aeropuerto, que procedió al arresto”, precisó.

La relación de Fernando Cerimedo con Javier Milei

El consultor se convirtió en uno de los nombres vinculados a la estrategia de comunicación digital de La Libertad Avanza (LLA) y ganó exposición por su participación en la construcción del mensaje político en redes sociales.

Sin embargo, con el tiempo esa relación comenzó a deteriorarse. A partir del caso $Libra quedaron expuestos los primeros cortocircuitos públicos, cuando Cerimedo cuestionó al Gobierno y comenzó a marcar distancia de algunos sectores del oficialismo. Desde entonces, dejó de ocupar el mismo lugar de cercanía que había tenido durante los primeros años del espacio libertario.

También, su nombre quedó involucrado en 2025 en el escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En ese episodio, distintos actores lo señalaron como una de las personas que podría haber tenido un papel en la grabación o circulación de los audios, aunque Cerimedo negó haberlos grabado o filtrado.

FL/ff