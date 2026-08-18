Ravier dijo que "el Presidente está bien" y calificó de "absurdas" las versiones sobre los 9 días de Milei sin apariciones

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró hoy que el presidente Javier Milei "está muy bien" y calificó como "absurdas" y vinculadas con el escenario electoral las especulaciones sobre el estado de salud del mandatario, quien, ante de reaparecer en el acto por San Martín, pasó nueve días sin aganda oficial ni apariciones presenciales.

"Una semana atrás dio una cantidad de entrevistas, respondió todas las preguntas. Las dudas que quieren generar son absurdas y no merecen respuesta", sostuvo Ravier durante una conferencia de prensa.

El funcionario señaló que las versiones sobre la salud de Milei provienen de sectores de la oposición y remarcó que el Presidente se encuentra en buenas condiciones. "Sabemos que hay, desde muchos lugares de oposición, algún tipo de duda respecto del estado de salud del Presidente. El Presidente está muy bien, ayer dio un excelente discurso", enfatizó.

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Ravier vinculó las especulaciones con el comienzo de una etapa electoral y cuestionó a quienes, según dijo, buscan instalar dudas sobre el mandatario.

"Creo que estamos entrando en una parte electoral. Es como que se adelantó un poco el escenario electoral y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas, ya lo hemos vivido en el pasado", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las versiones forman parte de una estrategia para "atacar al Presidente" y "a la institución del Gobierno". "Es lamentable que operen de esta manera, pero la realidad es que está muy bien", concluyó.

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