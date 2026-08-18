Quiénes son los “Gandalf” que escracharon a Peter Thiel al estilo de El Señor de los Anillos y aplaudieron a los Granaderos

La escena, propia de un loop psicodélico de la Tierra Media, tuvo como protagonistas a hombres y mujeres disfrazados de Gandalf, enfundados en túnicas grises, con barbas postizas blancas, sombreros puntiagudos y lentes de sol oscuros, que se concentraron frente a la casona del multimillonario tecnológico estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal y dueño de la empresa de inteligencia y análisis de datos Palantir Technologies.

Autodenominados “lxs Gandalfs del sur”, los manifestantes montaron un ingenioso escrache contra el magnate, que eligió Buenos Aires como refugio, para expresar su rechazo a las prácticas de vigilancia y espionaje asociadas a Palantir, en una protesta cargada de referencias a El Señor de los Anillos.

Desplegaron una bandera con una de las frases más reconocibles de Gandalf, pronunciada por el mago al enfrentarse al Balrog en las Minas de Moria: “You shall not pass” (“No pasarás”), seguida: “la concha de tu madre”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para acompañar la protesta, los manifestantes sumaron bombos y palmas y le dedicaron un cántico: “Peter, compadre, la c... de tu madre. Vos tenés palantires para ver el futuro, mirate en el espejo, vas a ver un b...".

Peter Thiel mantiene una relación cercana con Javier Milei y visitó la Casa Rosada en distintas oportunidades

La columna de magos, en su marcha hacia la residencia de Thiel, pasó por el Instituto Nacional Sanmartiniano justo en la fecha en que se conmemoraban 176 años de la muerte del Libertador, e hicieron una pausa respetuosa para aplaudir al paso del Regimiento de Granaderos a Caballo.

En "El Señor de los Anillo", Gandalf es un poderoso mago y aliado de Frodo y la Comunidad del Anillo

¿Quién paga el éxito de Vaca Muerta? El día después del petróleo

Lejos de ser una coincidencia, la elección de Gandalf estuvo vinculada con Palantir, la compañía cofundada por Thiel. A tener en cuenta, Thiel es un acérrimo admirador de la obra de J. R. R. Tolkien, al punto de haber bautizado a sus empresas con nombres inspirados en la saga (como Palantir, Valar Ventures o Mithril Capital).

A propósito, el nombre de su empresa insignia, Palantir, proviene de las legendarias piedras que permiten observar lugares lejanos y comunicarse a distancia de la Tierra Media. El problema está en quién los utiliza y para qué.

Eso queda especialmente claro con Saruman, uno de los personajes que se enfrenta a los protagonistas. Saruman vive en Orthanc, una enorme torre donde guarda uno de los palantíri. Al utilizarlo, entra en contacto con Sauron, el principal enemigo de la saga, y termina bajo su influencia.

Gandalf advierte justamente sobre el peligro de utilizar una herramienta capaz de mostrar información a distancia sin saber quién puede estar observando del otro lado.

Los palantíri son objetos mágicos de El Señor de los Anillos que permiten ver lugares lejanos y comunicarse a distancia

Y ahí aparece el chiste. Para escrachar al dueño de una empresa que trabaja justamente con datos e información, eligieron a un personaje que conoce los peligros de mirar demasiado lejos a través de un palantír.

Los millones en Vaca Muerta

El escrache se desató cuando se confirmó que el fondo de cobertura de Peter Thiel, Thiel Macro LLC, inyectó 76 millones de dólares en Vista Energy, la petrolera liderada por Miguel Galuccio que opera en Vaca Muerta.

Su inversión representa el 1% de la compañía y se convirtió en la segunda posición más grande de su cartera declarada (solo por detrás de Amazon).



"You shall not pass": una banda de Gandalfs le armó un piquete a Peter Thiel por su inversión en Vaca Muerta

A fin de cuentas, esto consolida el desembarco del magnate en el sector energético nacional, en un contexto en el que su presencia en el país (con reuniones con Javier Milei y distintos referentes políticos) alimenta las versiones sobre sus planes para instalar un búnker y avanzar en negocios estratégicos.