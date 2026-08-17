"You shall not pass": una banda de Gandalfs le armó un piquete a Peter Thiel por su inversión en Vaca Muerta

Ir caminando por las calles más exclusivas de Palermo Chico y toparse con una docena de magos de la Tierra Media armando un piquete no es algo que uno esperaría. Esa escena surrealista, digna de una película de fantasía, ocurrió esta misma tarde justo en la puerta de la casona de Peter Thiel.

El multimillonario estadounidense acaba de desembolsar 12 millones de dólares para mudarse al barrio, pero sus nuevos vecinos no le llevaron una torta de bienvenida: un grupo disfrazado de Gandalf, el mago de El Señor de los Anillos, desplegó una bandera gigante con la icónica frase "You shall not pass" (no pasarás), en protesta por su reciente desembarco en el sector energético nacional.

A puro ritmo, le dedicaron un cántico tan pegadizo como repleto de insultos al magnate: “Peter, Peter, compadre, la c*** de tu madre. Nos querés como el pibe, para ver el futuro, si mirás al espejo, vas a ver un b***”, cantaron en loop. Para coronar una tarde extraña por donde se la mire, la banda de Gandalfs pausó su protesta unos minutos para aplaudir con profundo respeto al Regimiento de Granaderos a Caballo que pasaba por la avenida Figueroa Alcorta, en pleno homenaje por el aniversario de la muerte de San Martín.

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Más allá del hilarante "cosplay" callejero, el motivo detrás del escrache tiene un peso económico gigantesco. La furia mágica se desató luego de que se confirmara que Thiel acaba de inyectar 76 millones de dólares en Vista Energy, la petrolera comandada por Miguel Galuccio que pisa fuerte en Vaca Muerta. Según los documentos presentados ante la comisión de valores de Estados Unidos (la SEC) e informados por Bloomberg, el empresario compró el equivalente al 1% de la compañía a través de su firma Thiel Macro LLC, consolidando su presencia financiera en el país.

Thiel no es ningún improvisado ni un inversor del montón. Es un verdadero peso pesado del ecosistema tecnológico global: cofundó PayPal y Palantir, maneja el fondo Founders Fund y ostenta la medalla de haber sido uno de los primeros en poner dinero en Facebook. La revista Forbes lo ubica actualmente en el puesto 87 de las personas más ricas del planeta, con una billetera que ronda los 32.000 millones de dólares.

Peter Thiel

El vehículo que eligió para meterse en el negocio no fue casualidad. Vista Energy logró posicionarse como uno de los mayores productores y exportadores del país, extrayendo cerca de 160.000 barriles diarios de petróleo y gas. Además, la empresa es un jugador clave en el desarrollo del oleoducto y puerto exportador VMOS, una obra de infraestructura vital para destrabar el cuello de botella de Vaca Muerta y poder bombear mucho más crudo hacia los mercados internacionales.

¿Qué busca Peter Thiel en Buenos Aires?

La sintonía con el Gobierno y las charlas con Milei

El vínculo entre el magnate y Javier Milei tuvo su primer capítulo oficial en mayo de 2024, cuando el inversor visitó la Casa Rosada escoltado por el actual embajador en Washington, Alec Oxenford. Después de esa cumbre, el diplomático se encargó de contar que el empresario veía las ideas del Presidente con una enorme relevancia a nivel global.

La fascinación mutua se mantuvo intacta y derivó en un segundo encuentro cara a cara en abril de este año, donde se sentaron a proyectar el rumbo de la economía y las inversiones privadas. El propio Milei blanqueó en una entrevista por streaming que, en esa charla, el multimillonario le preguntó sin vueltas cómo iba a hacer para sostener su modelo en el tiempo. La respuesta del mandatario fue de manual: le aseguró que la supervivencia del proyecto pasa pura y exclusivamente por ganar la "batalla cultural".

TC/DCQ