El matemático y empresario estadounidense Eric Weinstein, director gerente de Thiel Capital, se encuentra en Buenos Aires, donde recorrió el barrio de San Telmo y publicó en sus redes sociales una imagen desde el tradicional Bar La Poesía. Esta visita despertó atención por su perfil internacional y su presencia en la Argentina.

La postal fue compartida en las últimas horas en su cuenta personal de instagram, donde acompañó la imagen con una frase en inglés en la que aludió al clima intelectual del lugar y a su inclinación por el pensamiento profundo.

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Weinstein es un matemático de formación, conocido por su rol como director gerente de Thiel Capital y por sus intervenciones en debates públicos sobre ciencia, economía y política. También es una figura activa en el circuito de podcasts y conferencias internacionales, donde ha ganado notoriedad por sus críticas al establishment académico y mediático.

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Su vínculo más estrecho es con el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley, con quien trabaja desde hace años.

Su vínculo con Peter Thiel

Weinstein se desempeña como director gerente de Thiel Capital, el fondo de inversión privado de Thiel. Desde ese rol, participa en la evaluación, desarrollo y seguimiento de proyectos vinculados a tecnología, ciencia y negocios, formando parte del equipo cercano que gestiona los intereses económicos del empresario.

Eric Weinstein y Peter Thiel

La relación entre ambos no es circunstancial ni reciente, Weinstein trabaja con Thiel desde hace años, lo que lo ubica dentro de su círculo de confianza en materia financiera y estratégica. A diferencia de otros vínculos más eventuales, su posición implica un rol operativo dentro de la estructura de inversiones del fundador de PayPal.

Además de esa función ejecutiva, Weinstein también actúa como una figura visible en el entorno de Thiel, ya que suele participar en conferencias, entrevistas y espacios de discusión donde aborda temas vinculados a economía, ciencia y política, áreas en las que ambos han tenido presencia pública.

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La presencia de Weinstein en Buenos Aires coincide con la estadía de Thiel en el país, durante la cual mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei. La reunión formó parte de una serie de contactos del mandatario con referentes internacionales del ámbito tecnológico y financiero.