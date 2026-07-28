Juan Grabois explicó por qué se reunió con Peter Thiel y advirtió que la Argentina es un "laboratorio" del transhumanismo

Luego de casi dos meses sin realizar declaraciones públicas, Juan Grabois habló sobre su reunión con Peter Thiel y explicó los motivos del encuentro que mantuvo con el empresario y referente de Silicon Valley. El diputado nacional aseguró que comprender el debate sobre el desarrollo tecnológico es una de las discusiones centrales de la actualidad y defendió haber dialogado con una de las figuras más influyentes del sector.

La reunión entre Juan Grabois y Peter Thiel generó repercusiones desde que trascendió semanas atrás, especialmente por el perfil del empresario estadounidense, uno de los principales exponentes del aceleracionismo tecnológico y cercano a sectores de la nueva derecha global. Este martes, el dirigente de Argentina Humana en una entrevista con Radio Con Vos dio su versión de los hechos y explicó el contexto en el que se produjo el encuentro.

Grabois ingresa a la casa de Thiel en Buenos Aires.

"Comprender este debate y lo que está pasando es lo más importante en este momento histórico. Perderse la oportunidad, si la tenés, de interactuar con el principal intelectual orgánico y además miembro de la élite de Silicon Valley es una estupidez astronómica", sostuvo Grabois.

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En esa línea, rechazó las críticas que recibió por la reunión y aseguró que no implicó ningún cambio en sus convicciones políticas. "Yo tengo toda una historia militante y mirá si voy a rifar mi lealtad al papa Francisco por una reunión con un millonario. Uno tiene que saber reunirse con el más humilde de los cartoneros y con la más alta alcurnia internacional. Para entender cómo funciona el circo, mejor reunirte con el dueño y no con los gorilitas", afirmó.

El rol del Vaticano y las críticas al paradigma tecnológico

Juan Grabois vinculó la reunión con Peter Thiel con la nueva encíclica del papa León Magnifica humanitas, explicó que el encuentro también tuvo relación con el debate impulsado desde el Vaticano sobre los límites éticos del desarrollo tecnológico.

"Salía la encíclica del Papa y yo sigo muy vinculado a gente que trabajó con Francisco, que ahora trabaja con León, del Vaticano, que gestionaron la reunión", explicó. Según detalló, el objetivo era conocer la reacción de uno de los principales referentes de Silicon Valley frente al documento pontificio.

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El diputado sostuvo que la encíclica representa un fuerte contrapunto con las ideas promovidas por Thiel y otros empresarios tecnológicos. "El Papa León plantea que este paradigma va en contra del bien común, de la justicia social y de los principios básicos de la doctrina social cristiana. Hay que enfrentarlo, ralentizarlo y regularlo", señaló.

Para Grabois, el paradigma tecnocrático y el transhumanismo representan una amenaza para la sociedad porque impulsan un desarrollo tecnológico sin límites éticos ni controles estatales.

El dirigente también apuntó contra el rumbo del Gobierno nacional y aseguró que la Argentina se está convirtiendo en un laboratorio del paradigma tecnocrático.

"Hay una cruzada existencial y geopolítica en la élite de Silicon Valley y la Argentina se está convirtiendo en un laboratorio de eso", sostuvo.

En ese sentido, cuestionó especialmente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como "un combo de saqueo y de entrega". Según explicó, además de los beneficios fiscales y jurídicos que contempla el régimen, existe un aspecto que considera aún más preocupante.

"También me preocupa qué es lo que van a hacer ahí. ¿Van a desarrollar drones para matar niños en Medio Oriente? ¿Van a desarrollar datacenters para procesar sistemas de inteligencia artificial que nos vigilen a todos nosotros? ¿Van a desarrollar experimentos farmacéuticos?", planteó durante la entrevista.

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Grabois sostuvo que la Argentina se está convirtiendo en la cabecera de playa del transhumanismo y el aceleracionismo, dos corrientes que, según afirmó, buscan imponer un modelo de desarrollo tecnológico deshumanizado.

"Después de haber trabajado toda la vida con Bergoglio, con Francisco, tengo muy incorporado que el paradigma tecnocrático es un paradigma deshumanizado", expresó.

Peter Thiel

Finalmente, Juan Grabois relacionó el avance de la inteligencia artificial con la disputa geopolítica global y advirtió que el mundo atraviesa una nueva etapa de confrontación internacional.

"Hay que combatir frontalmente el paradigma tecnocrático y el paradigma deshumanizante que quieren imponer en la Argentina y en la región. Lo que estamos viendo es un eco de la nueva Guerra Fría", afirmó.

Como cierre, retomó una reflexión atribuida al papa Francisco y sostuvo que la disputa tecnológica excede el plano económico. "Nosotros que queremos gobernar este país tenemos que comprender este fenómeno y no podemos permitir que solamente los políticos de la ultraderecha tengan algún tipo de vínculo con esta élite. Nuestros hijos y nuestros nietos nos van a juzgar por cómo abordamos las consecuencias del desarrollo de los medios de producción tecnológicamente avanzados", concluyó.

RG/MSS