Juan Grabois trató de "cancherito" y "pelotudo" a Benegas Lynch: "Si querés nos encontramos en un rato"

Juan Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), protagonizó un durísimo cruce con el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Bertie Benegas Lynch, al que le dijo: “No te hagas el cancherito, sos bastante pelotudo”, y agregó: “Si querés nos encontramos en un rato”.

La discusión empezó cuando el referente de La Libertad Avanza le reclamó a Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, por haber colocado “de prepo”, en la lista de oradores, al máximo referente del movimiento Patria Grande pese a que no forma parte de ninguna de las tres comisiones que estaban discutiendo el proyecto para autorizar el plan de pago a dos fondos buitre.

Bertie Benegas Lynch

Grabois se enojó ante esas palabras y le recriminó a Benegas Lynch: “No te hagas el cancherito, te queda bastante mal. Sos bastante pelotudo”. El libertario le respondió: “Habla tanto de vos, Juan, habla tanto cómo sos”.

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Finalmente, cuando el diputado de UxP pudo hablar le agradeció, con una ironía, al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda por darle el uso de la palabra: “Gracias, genio”.

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Benegas Lynch le recomendó “elevar un poquito el nivel del Congreso”. El legislador de UxP le contestó: “Si lo elevo al tuyo va a ser del nivel de Venezuela, pero si querés que me apure cállate un poquito la boca y déjame hablar”.

El libertario le dijo: “¿Pero vos crees que me afecta algo lo que digas de mí?”. Y luego trató de hipócrita al legislador peronista: “Después nos encontramos en la calle vestidos de jean y zapatillas y me decís ‘hola, Bertie’, y después acá te haces el picante”.

Grabois aseguró: “Yo a vos no te saludé nunca. Ya estoy vestido de zapatillas y jean, si querés nos encontramos en un rato, no tengo problema”.

Juan Grabois contra Javier Milei

El pasado 19 de mayo, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois aseguró que el presidente Javier Milei está muy mal posicionado de cara a las elecciones del 2027. “Vos pones una taza y Milei pierde, esa es mi visión de lo que va a pasar en la política argentina”, afirmó.

Para luego reconocer: “El tema es no poner una taza o que si ponés una taza, que tenga un contenido programático. En lo que tiene que ver con las candidaturas hay que desensillar hasta que aclare. Yo quisiera no competir con nadie porque tenemos un programa de consenso de cara al pueblo".

Juan Grabois

Y agregó: "Es decir, si uno ve cuál fue el gran error del periodo de Alberto Fernández, para mí, que no había un programa, y que el gobierno, la coalición, se forjó para ganarle a Macri, no para desarrollar un conjunto de políticas públicas”.

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En ese punto, remarcó: “Entonces al no haber un programa ni siquiera había un acuerdo sobre cómo abordar el problema de la deuda externa, particularmente con el FMI, que es un problemón que tenemos, son muchísimos dólares por año”.

Grabois cerró el tema afirmando: “Lo que se ha perdido en la política es un eje programático y eso para un gobierno libertario es muy fácil, porque no tenés que tener políticas públicas. Nosotros, que tenemos que tener políticas públicas, no tenemos esa ventaja de decir ‘yo vine a destruir el estado por lo tanto no te voy a explicar nada’”.

HM/AF