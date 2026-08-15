Peter Thiel apuesta por Vaca Muerta y profundiza su vínculo con la Argentina de Milei

El empresario y multimillonario Peter Thiel hizo su primera gran apuesta económica en la Argentina desde que comenzó a instalarse en el país. El fundador de Palantir y cofundador de PayPal compró acciones de Vista, una de las principales compañías petroleras con operaciones en Vaca Muerta, según informó la agencia Bloomberg.

La inversión quedó registrada en una presentación realizada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El fondo Thiel Macro LLC declaró una posición de 1.189.792 ADS de Vista, valuada en unos US$76 millones al cierre del segundo trimestre de 2026.

¿Qué busca Peter Thiel en Buenos Aires?

La participación equivale a cerca del 1% del capital de la petrolera y representa alrededor del 18% de la cartera bursátil informada por el fondo de Thiel. La presentación, realizada el 14 de agosto, detalló una cartera total de US$418,7 millones.

Por qué Peter Thiel apuesta por Vaca Muerta

La decisión del empresario aparece vinculada a una de sus principales tesis de inversión: el desarrollo de la inteligencia artificial necesita cada vez más energía para sostener los centros de datos que permiten su funcionamiento.

Thiel tiene una fuerte presencia en el sector tecnológico, pero su cartera también muestra un interés creciente por empresas vinculadas con la generación y provisión de energía. En ese contexto, Vaca Muerta aparece como un activo estratégico por su capacidad para aumentar la producción de petróleo y gas de la Argentina.

Vista, fundada en 2017 por Miguel Galuccio, concentra buena parte de sus operaciones en el yacimiento neuquino. La empresa es además la principal exportadora de petróleo del país.

La compañía produjo durante el segundo trimestre de 2026 unos 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, un 32% más que durante el mismo período del año anterior. La producción de crudo alcanzó los 135.000 barriles diarios.

Vista aumenta su producción y sus exportaciones

Los números de la petrolera ayudan a explicar el atractivo que puede tener para un inversor como Thiel. Durante el segundo trimestre, las exportaciones de petróleo crecieron un 54% interanual y llegaron a 8,6 millones de barriles.

Ese volumen representó el 72% de las ventas de petróleo de la compañía. Desde la incorporación de activos de Petronas en 2025, Vista se consolidó como el principal exportador de crudo de la Argentina.

La empresa también participa en proyectos de infraestructura vinculados con Vaca Muerta, entre ellos el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). El desarrollo de estas obras es considerado clave para aumentar la capacidad de transporte y exportación de la producción de la formación neuquina.

Quién es Peter Thiel y por qué es una figura clave de Silicon Valley

Peter Thiel es uno de los empresarios e inversores más influyentes de Silicon Valley. Nació en Alemania y creció en Estados Unidos. Es uno de los fundadores de PayPal -junto con Elon Musk- y actualmente está al frente de Palantir Technologies, una compañía especializada en análisis de grandes volúmenes de datos, inteligencia artificial y sistemas de seguridad.

Palantir trabaja con organismos públicos y de seguridad de Estados Unidos, entre ellos la CIA, el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La empresa desarrolló herramientas utilizadas para procesar información y colaborar en tareas de inteligencia y seguridad.

Thiel también es uno de los inversores más conocidos dentro del ecosistema tecnológico estadounidense y mantiene vínculos con el sector político republicano. Su cercanía con Donald Trump lo convirtió además en una figura de referencia dentro del vínculo entre Silicon Valley y el actual gobierno estadounidense.

Su patrimonio se estima en torno a los US$30.000 millones.

La llegada de Thiel a la Argentina y su vínculo con Milei

La relación de Thiel con la Argentina cobró mayor relevancia durante los últimos meses. El empresario comenzó a pasar más tiempo en el país y adquirió una mansión en Barrio Parque, uno de los sectores más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.

También tuvo apariciones públicas fuera del ámbito empresarial. Asistió a un Superclásico entre Boca y River y participó de un torneo amateur de ajedrez en un club porteño.

Su acercamiento al presidente Javier Milei tampoco es nuevo. Ambos mantuvieron reuniones y comparten algunas ideas vinculadas con el liberalismo económico y la reducción del papel del Estado.

En abril, Thiel fue recibido por Milei en la Casa Rosada. Durante ese encuentro, según contó posteriormente el Presidente, el empresario se interesó por la posibilidad de que las reformas impulsadas por el Gobierno argentino pudieran mantenerse en el tiempo.

Thiel, Milei y el futuro de la inteligencia artificial

El interés del empresario por la Argentina no se limita al petróleo. Su presencia también coincide con el intento del Gobierno de atraer grandes inversiones vinculadas con la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura energética.

En ese marco, la administración de Milei impulsó el denominado Super RIGI, un régimen destinado a ofrecer beneficios a proyectos de inversión de gran escala. Entre los sectores contemplados aparecen los centros de datos, semiconductores, energía nuclear, baterías de litio, hidrógeno, GNL y otras industrias consideradas estratégicas.

La combinación entre energía abundante y barata, recursos naturales y nuevas inversiones tecnológicas forma parte de la estrategia con la que el Gobierno busca posicionar a la Argentina como destino para proyectos de infraestructura vinculados con la economía digital.

La seguridad, uno de los puntos centrales detrás de Palantir

El nombre de Thiel también está asociado a otro sector estratégico: la seguridad y el manejo de información. Palantir desarrolló plataformas utilizadas para analizar enormes cantidades de datos y detectar patrones que pueden ser relevantes para organismos estatales.

La empresa tiene contratos con distintas agencias del gobierno estadounidense. Entre sus clientes se encuentran organismos vinculados con inteligencia, seguridad y control migratorio.

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Ese perfil convirtió a Thiel en una figura particularmente relevante dentro del debate sobre el uso de inteligencia artificial, datos y herramientas tecnológicas por parte de los Estados. Su llegada a la Argentina, por eso, despertó interés más allá del sector energético.

La agenda de Thiel en la Argentina

Además de sus encuentros con Milei, el empresario mantuvo reuniones con distintos referentes del Gobierno. Entre ellos estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo. También mantuvo un encuentro con Juan Grabois, en el marco de sus actividades durante su estadía en el país.

La agenda de Thiel continuará durante las próximas semanas. El empresario será uno de los principales expositores del foro “Vientos de cambio”, que se realizará el 1 y 2 de septiembre en el Hotel Sheraton de Retiro y contará con la participación de varios funcionarios del Gobierno.

LB/AF