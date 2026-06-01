Peter Thiel está instalado en Argentina y dio indicios de que planea quedarse, al menos por un largo rato. Huyó de los impuestos de California, encontró en Milei un aliado ideológico y ve el Cono Sur como refugio ante la guerra nuclear y la inteligencia artificial descontrolada. Su familia ya está establecida en la Ciudad de Buenos Aires, donde el magnate norteamericano compró una mansión icónica en Barrio Parque, el más costoso de los porteños. Desde que llegó en abril, se reunió con el Presidente, con el canciller Pablo Quirno, con Santiago Caputo, con Luis Caputo y con Federico Sturzenegger, entre otros.

Ninguna de esas reuniones tuvo agenda pública ni declaraciones sobre los temas abordados. Pero la primera de este año con Milei se produjo justo cuando el Gobierno tenía prohibido el acceso de periodistas a Casa Rosada. Nuevamente, no se dejaron trascender los temas de conversación donde también estuvieron Quirno, el gestor de cartera de Thiel Capital, Matt Danzeisen, un socio de Founders Fund y el traductor presidencial Walter Kerr. Todo esto ocurre mientras el Gobierno niega cualquier vínculo contractual con Palantir, la empresa de big data y vigilancia estatal que Thiel preside.

Por qué Argentina

The New York Times publicó tres motivos por los que Thiel se instalaría en el país. La primera es fiscal: en California se debate una iniciativa que aplicaría un impuesto del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios del estado. Thiel "empezó a considerar la posibilidad de cortar lazos con el estado" a fines del año pasado y comenzó a buscar propiedades en Buenos Aires. La segunda es ideológica: encuentra en Milei a un "aliado ideológico" que comparte su aversión a los impuestos, al socialismo y al pensamiento progresista. La tercera es estratégica: Argentina es "una nación relativamente aislada de los posibles conflictos en el hemisferio norte" y se alejaría de los dos riesgos que Thiel ha advertido como los más graves: la guerra nuclear y el desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial. Martin Varsavsky, empresario tecnológico cercano a Thiel, lo dijo sin rodeos: "En el momento en que China tome Taiwán o Rusia tome Lituania, yo estaré en Buenos Aires. Es bueno tener un plan B para la civilización".

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Para subrayar su apuesta, Thiel trasladó temporalmente a su familia y sus hijas están inscriptas en una escuela porteña, según el periódico estadounidense. Compró la mansión más cara de Barrio Parque, en Dardo Rocha al 2900, vecino de Susana Giménez por unos 12 millones de dólares. Además, adquirió cinco lotes en el complejo Fasano Las Piedras de Punta del Este, Uruguay, por otros 10 millones y evalúa comprar campos en la Patagonia, según se dejó trascender apenas arribó a la Argentina.

Peter Thiel compró cinco lotes en Punta del Este por U$S 10 millones además de la mansión en Barrio Parque

Más allá de las lujosas propiedades, Thiel se dio otros gustos: fue al Superclásico, viajó a Bariloche y apareció sin previo aviso en un torneo de ajedrez en un club de Almagro, donde quedó tercero. Rafael Jabie, el terapeuta que quedó segundo, dijo que "no jugó mal".

El Gobierno, por ahora, solo celebra su estadía permanente. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que "todos los multimillonarios del mundo que quieran huir de países cada vez más regulados son bienvenidos en la República Argentina, la nueva tierra de la libertad". Incluso, en el Times revelaron que desde Casa Rosada trabajan en un programa de "pasaporte dorado" para entregar ciudadanía a quienes realicen grandes inversiones. Esa información fue desmentida a PERFIL de fuentes oficiales.

Thiel ya había estado con Milei en la Argentina en 2024

La relación de Thiel con Milei no empezó este año. Su primer ingreso a la Casa Rosada fue el 27 de febrero de 2024 según los registros de Casa Militar. La periodista Valeria Di Croce reconstruyó el encuentro: "Ingresaron por Rivadavia 250 a las 14:40 y se retiraron a las 17:25. Llegó junto a Alec Oxenford, hoy embajador argentino en Estados Unidos, parte del consejo de asesores de Milei como Demian Reidel, Fausto Spotorno, Ramiro Castiñeira, Ariel Coremberg, entre otros, y un grupo de empresarios entre los que estaban Sebastián Braun y Teddy Karagozian". Ese día, Oxenford publicó en su cuenta de X: "Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina." Otra vez, no hubo comunicación oficial del encuentro.

La reunión de este año entre Milei y Thiel

Semanas atrás, Milei contó al canal Neura que Thiel le hizo "la pregunta más inteligente": cómo garantizaría que el liberalismo perdurara en Argentina más allá de su presidencia. "Es un anarcocapitalista que encuentra un anarcocapitalista que está llevando las cosas a la realidad", dijo Milei. Di Croce, en diálogo con el stream Posdata, lo leyó de otra manera: "En realidad le está diciendo: 'me das lo mismo que cualquier otro'. Ese momento es tremendo porque es la fragilidad absoluta del tipo que está hablando de igual a igual con alguien cuando no está pasando eso".

Sin periodistas en Casa Rosada, Milei mantuvo un encuentro reservado con Peter Thiel

El Papa León XIV, el "anticristo": la posición ahora incómoda para el Gobierno

Thiel tiene 58 años, nació en Frankfurt y construyó su fortuna como cofundador de PayPal y primer inversor institucional en Facebook. Hoy conduce Palantir Technologies, una de las principales contratistas de la CIA y el Pentágono. Según The Washington Post, más de la mitad de los ingresos de Palantir provienen de clientes gubernamentales. Su startup Anduril construye torres de vigilancia automatizadas y drones para fronteras. En 2020 recibió de Trump un contrato por cinco años para tareas de vigilancia. Es defensor de las ideas de Murray Rothbard, el economista anarcocapitalista que inspiró al propio Milei al punto de nombrar a uno de sus perros con su nombre. Cree que "la libertad y la democracia no son compatibles" y financia proyectos para escapar del control estatal en el mar y en el espacio. Max Chafkin, autor de su biografía no autorizada "Thiel The Contrarian", sostiene que está "destinado a ser una de las grandes figuras del movimiento de extrema derecha en Estados Unidos. Trump puede que ya no esté, pero la extrema derecha va a seguir y Thiel es su millonario."

En marzo pasado viajó a Roma para una serie de seminarios sobre "el anticristo" y la crisis de la democracia, organizados por la asociación cultural Vincenzo Gioberti, según informó Euronews. Los participantes tenían prohibido divulgar el contenido. La presencia de Thiel generó un debate político en Italia: la oposición exigió explicaciones sobre contratos entre Palantir y el Ministerio de Defensa italiano por el software Gotham, una herramienta para integrar y analizar datos de fuerzas armadas y servicios de inteligencia. La misma conversación llegó a Buenos Aires: en una cena en su propia mansión de Barrio Parque, economistas influyentes y ejecutivos locales escucharon a Thiel hablar primero de la economía argentina, y después, del "anticristo". Según el Times, "algunos de los asistentes no sabían qué pensar de las reflexiones apocalípticas de su anfitrión, pero escucharon con atención".

Si bien es recordada la frase de Javier Milei sobre el Papa Francisco como "el enviado del maligno en la tierra", ahora, como Presidente de la Nación, espera con ansiedad la posible llegada de León XIV a la región. Una paradoja, no sólo para Milei, sino por la incómoda posición para un Gobierno que celebra y pondera a Peter Thiel. Quirno fue quien le llevó a Milei "la buena noticia" que "hará feliz a todo el pueblo argentino": la visita del sumo pontífice a Argentina, prevista para noviembre en el marco de una gira sudamericana. Milei respondió en X "Se viene" con dos emojis de leones.

El "Gemelo Digital Social" y las sospechas de Palantir como proveedor del Estado argentino

Lo que no celebra la oposición es la coincidencia entre la presencia de Thiel y el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre el "Gemelo Digital Social": un modelo de inteligencia artificial para aplicar a políticas sociales, presentado en un video de un minuto y medio sin detallar arquitectura, fuentes de datos ni contratos. Palantir es precisamente una de las principales proveedoras mundiales de ese tipo de modelos para gobiernos. Elisa Carrió escribió en X: "Lo de Peter Thiel es terrible. Y que se instale en la Argentina es aún peor." El Ministerio aclaró que el proyecto se realizará "sin recurrir a contrataciones integrales de empresas". Pero la palabra "integrales" es un disparador.

Dudas sobre los contratos con el Estado y advertencias sobre control social: qué dicen los expertos sobre el Gemelo Digital Social

El diputado Agustín Rossi, ex director de la AFI y ex ministro de Defensa, advirtió a PERFIL que el Gobierno dice que no habrá contratación integral, "pero no dice que no vayan a contratar a terceros" —y presentó un hábeas data colectivo ante el Juzgado Federal N°2 de Rosario para impedir el uso de datos personales mientras no se explique qué bases usará el modelo, qué algoritmos lo gobiernan y quién lo audita. En paralelo, hizo un pedido de información desde el Congreso al Ejecutivo y otro para citar a interpelar a la ministra Sandra Pettovello, quien sólo desmiente los vínculos del proyecto con la empresa de Thiel, pero no desarrolla ninguna explicación.

Agustín Rossi, diputado de UxP

El ingeniero Ariel Garbarz fue más directo: "No necesitan falsificar la urna si consiguen falsificar el mundo emocional con el que cada persona llega al cuarto oscuro a votar."

La única inversión conocida de Thiel en Argentina, según el The New York Times, "ha sido en bienes inmuebles personales". No hay contratos con el Estado argentino confirmados. El Gobierno hablaría de agronegocios; Thiel no confirmó nada. Thiel no da entrevistas. Jugó al ajedrez en Almagro, obtuvo el tercer puesto y posó para la foto con la medalla. Todo lo demás sigue en las sombras.

JD/DCQ