Peter Thiel compró cinco lotes en Punta del Este por U$S 10 millones además de la mansión en Barrio Parque

El empresario estadounidense Peter Thiel adquirió cinco lotes en el complejo Fasano Las Piedras, en Punta del Este, por un monto cercano a los US$10 millones, en una operación reciente confirmada por fuentes del sector inmobiliario; la inversión apunta al desarrollo de una residencia de alta gama en un entorno caracterizado por su privacidad y seguridad. El dato central: se trata de uno de los proyectos más exclusivos del mercado uruguayo actual.

Peter Thiel en Argentina: negocios, poder y señales al modelo Milei

La operación se da en un contexto de creciente llegada de empresarios globales a Uruguay, atraídos por beneficios fiscales, estabilidad jurídica y calidad de vida. Según actores del mercado, ejecutivos del mundo cripto y fintech también avanzaron con inversiones en el país. El flujo de capitales hacia el real estate premium viene en aumento sostenido desde la pandemia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El desarrollo inmobiliario, impulsado por la brasileña JHSF, ocupa unas 480 hectáreas en una zona estratégica entre La Barra, José Ignacio y la península de Punta del Este. Diseñado para integrarse al entorno natural, el proyecto limita la altura de las construcciones y prioriza la privacidad. El predio se extiende a lo largo de más de tres kilómetros sobre el arroyo Maldonado.

Servicios premium y concepto hotelero

El complejo combina residencias privadas con servicios de hotelería de lujo bajo la marca Fasano. Incluye suites, bungalows, villas, restaurantes, spa y espacios recreativos. Los propietarios acceden a una lógica “llave en mano”, con mantenimiento y servicios incluidos, lo que elimina la gestión cotidiana de las propiedades.

Peter Thiel sorprendió al competir en un torneo barrial de ajedrez del Abasto, donde obtuvo el tercer puesto

Entre los amenities se destacan una cancha de golf diseñada por Arnold Palmer, club de polo, centro ecuestre y áreas deportivas. El proyecto también incorpora propuestas vinculadas al lifestyle de alto poder adquisitivo. Gran parte de los compradores son extranjeros, principalmente brasileños y europeos, que utilizan estas propiedades como segunda o tercera residencia.

La compra en Uruguay se suma a la reciente adquisición de una mansión en Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, en un primer momento se creyó que había alquilado la propiedad, ya que se quedaría en el país durante dos meses (llegó a fines de abril). Pero, según pudo confirmar la inmobiliaria que realizó la operación, Thiel hizo la compra en tiempo récord por la casa ubicada en Dardo Rocha al 2900, por una cifra cercana a los US$12 millones.

La operación fue realizada por JdC Propiedades, una inmobiliaria especializada en inmuebles premium. El empresario ahora es vecino de diversas figuras que viven en el exclusivo barrio, como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Flavia Palmiero, Mariana Fabbiani y recientemente se mudó Mauricio Macri a una casa que alquila.

La zona elegida por el empresario en Buenos Aires es una de las más exclusivas de la ciudad, con oferta limitada y alta demanda. Ubicada en Palermo Chico, se caracteriza por su arquitectura residencial de lujo y su cercanía a polos culturales. El valor del metro cuadrado en el área se mantiene entre los más altos del país.

Durante esta operación tuvo una reunión con Milei en la Casa Rosada a fines de abril pasado retomó un vínculo que ambos ya habían iniciado en febrero y mayo de 2024, tras la participación del presidente argentino en un foro en el Milken Institute en la ciudad de Los Ángeles -en el marco de sus visitas a EE.UU.

Un perfil con peso global

Thiel, de 58 años, construyó su fortuna como cofundador de PayPal y primer inversor institucional en Facebook. Actualmente lidera Palantir Technologies, firma especializada en análisis de datos para gobiernos y empresas. Su patrimonio está estimado en unos US$27.000 millones.

Además de su actividad empresarial, Thiel mantiene vínculos con líderes políticos y ha expresado afinidad con ideas liberales en materia económica. En Argentina, su relación con el gobierno de Milei se remonta a encuentros previos en Estados Unidos. Thiel consideró que “las ideas de Javier Milei tienen relevancia global” durante aquel encuentro.Su presencia en la región podría anticipar nuevas inversiones en sectores estratégicos más allá del real estate.

CS/fl