Este martes la noticia de que un consultor afín al gobierno de Javier Milei había sido detenido en Bolivia corrió por todos los medios argentinos. Es el asesor en comunicación digital Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario y figura central en el armado de campañas políticas en redes sociales para los candidatos de derecha a nivel regional.

Cerimedo fue apresado por la policía boliviana en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. La detención ocurrió horas después de un ataque a balazos contra su expareja, la abogada y activista boliviana Nadia Beller, quien sufrió tres impactos y quedó internada con pronóstico reservado.

Cerimedo declaró ante la Justicia que Spagnuolo le advirtió a Milei sobre las presuntas coimas

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El ataque que hoy lo pone en la mira de la justicia no es su primera causa: Cerimedo ya había enfrentado un procesamiento en Brasil, acusado de difundir información falsa por su trabajo durante la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en 2022.

Cerimedo: granjas de trolls y "campaña negativa"

Cerimedo se hizo conocido en la Argentina como uno de los estrategas de la campaña digital de La Libertad Avanza y dueño y principal impulsor de La Derecha Diario, un entramado de medios afines al espacio libertario con presencia también en Brasil y Chile.

En una entrevista con la revista Noticias en octubre de 2022, definió su ambición: "Quiero ser el Magnetto de la derecha". En esa misma nota, admitió que sus campañas incluían "campaña negativa" contra los adversarios de sus clientes y el uso de granjas de trolls potenciadas con inteligencia artificial, una estrategia que primero aplicó en Brasil, en la campaña de Jair Bolsonaro, y de la que luego hizo bandera en la Argentina.

Con el correr del tiempo, su relación con el gobierno de Javier Milei se deterioró. El primer cortocircuito público llegó en febrero de 2025, a partir del escándalo por la criptomoneda $Libra, cuando Cerimedo cuestionó al oficialismo en redes sociales y comenzó a marcar distancia de varios sectores libertarios.

La vinculación de Cerimedo con el escándalo de las coimas en Discapacidad

Su nombre volvió a quedar en el centro de la escena en 2025, cuando estalló el escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que terminaron difundidos en el canal de streaming de Jorge Rial. En privado, Spagnuolo acusó a Cerimedo de haberlo grabado sin su consentimiento y de habérselos hecho llegar al empresario de medios Franco Bindi para su difusión.

Cerimedo negó públicamente haber grabado o filtrado los audios, aunque reconoció que hablaba con Spagnuolo sobre lo que ocurría en el organismo.

El caso tuvo, además, una derivación familiar: la esposa de Cerimedo, Natalia Basil, se había desempeñado como directora en la Andis bajo las órdenes de Spagnuolo y renunció meses antes de que estallara el escándalo.

La investigación en Brasil por difusión de fraude electoral

El nombre de Cerimedo también quedó asociado a una fuerte controversia en Brasil, donde es investigado por la Justicia por su presunto vínculo con una red que actuó como núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral durante las elecciones de 2022.

En esos comicios, que enfrentaron a Bolsonaro con Luiz Inácio Lula da Silva en uno de los balotajes más ajustados de la historia del país, Cerimedo difundió una transmisión en la que denunció supuestas irregularidades en las urnas electrónicas brasileñas, con base en una auditoría privada. El contenido fue desmentido por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que confirmó que los modelos de urnas mencionados habían pasado controles y auditorías oficiales.

Cerimedo, considerado el principal sospechoso por el ataque a su expareja Nadia Beller, se encuentra a disposición de los investigadores en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Beller, quien fue candidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2019 y luego asesora de la presidenta de facto Jeanine Áñez, fue atacada en la noche del lunes en un hotel de la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra. Según las primeras reconstrucciones, dos personas vestidas como repartidores de delivery la interceptaron, le dispararon tres veces y escaparon en moto.

La relación entre Cerimedo y Beller terminó recientemente. En julio circularon en redes sociales versiones sobre un fuerte episodio de violencia de género, e incluso una supuesta agresión física de Cerimedo hacia Beller. A fines de julio, Cerimedo desmintió públicamente estas acusaciones, calificándolas de falsas y ligadas a una campaña de desprestigio. Ahora, la Justicia boliviana decidirá sobre su responsabilidad en el ataque.

LT