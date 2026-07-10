Cómo hizo el dueño del medio oficialista "La Derecha Diario" para acceder a la intimidad de Messi

Javier Negre, el dueño de La Derecha Diario, consiguió lo que para la inmensa mayoría del mundo es imposible: en pleno Mundial, en Dallas, se sacó una foto con Lionel Messi. El capitán de la Selección también le autografió una camiseta. El periodista español publicó la imagen el 4 de julio, luego del partido contra Austria, y tres días después, cuando Argentina perdía 2 a 0 contra Egipto, recibió una avalancha de mensajes que lo acusaban de “mufa”. Cuando el resultado se dio vuelta respiró aliviado. Una de las peores cosas que le podía pasar al amigo de Javier Milei era convertirse en sinónimo de mala suerte.

Negre se instaló en Argentina a mediados de 2024, y se convirtió en accionista del portal oficialista La Derecha Diario. Si bien no es una figura del mainstream, visita la Casa Rosada, habla de forma permanente con Milei y sus funcionarios y participa del circuito internacional ultraderechista. De ahí que la foto con Messi no solo haya generado especulaciones propias del folclore cabulero, sino también lecturas políticas.

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Nada alrededor de Messi está librado al azar. Menos aún durante una concentración mundialista. Negre lo sabe, pero rechaza cualquier interpretación que vaya más allá de su pasión futbolera. En su entorno, contaron a PERFIL que “no hubo plata de por medio” para conseguir la imagen y dicen que “fue un regalo de Dios” para el periodista por su cumpleaños, que fue el 3 de julio. Las deidades pueden ser selectivas a la hora de repartir obsequios.

De Paul y Scatturice o un acercamiento con el Chiqui Tapia: las especulaciones de la foto

La foto de Negre con Messi volvió a instalar (en las cuentas súper politizadas de X) el debate sobre la vínculos entre la Selección y la política. Antes de que comenzara el Mundial circuló un video en el que se veía bailando, en un recital de Tini Stoessel, a Rodrigo de Paul junto a Leonardo Scatturice, un empresario clave del universo mileísta, dueño del holding COC Global Enterprise, que incluye a Tactic Global, una firma dedicada al lobby que firmó un contrato con la SIDE que nunca llegó a ejecutarse.

Scatturice, cercano a Santiago Caputo, también fue quien impulsó CPAC Argentina, la filial local de la cumbre conservadora estadounidense alineada a Donald Trump. En la edición 2024, que se realizó en Buenos Aires, Negre fue orador en un panel contra la prensa opositora.

El lobbista libertario Leonardo Scatturice bailando con De Paul en el show de Tini

Tanto en el entorno de Scatturice como en el de Negre negaron a PERFIL que hubiera algún tipo de vinculación entre todos estos personajes. Es más, dicen que el periodista español ni siquiera conoce al empresario radicado en Estados Unidos.

La foto de Negre con Messi alimentó otra versión que sostenía la posibilidad de que el Gobierno lo hubiera designado como una suerte de “enviado” para mejorar las relaciones con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Cerca del periodista lo negaron de forma categórica. “Para nada. Javier no representa al Gobierno y, aunque es muy cercano a Milei, nadie le dio ningún encargo”, respondieron.

Sin charla política con Messi, pero con consultas sobre Milei a los jugadores

Negre viajó a Estados Unidos y se hospedó en el Hotel Adolphus, en Dallas. “Se pagó su habitación y sus entradas”, aclaran sus conocidos para despejar cualquier tipo de suspicacia.

Esta versión cuenta que ese día en el hotel hubo un evento con patrocinadores, empresas y algunos jugadores de la Selección como Emiliano “El Dibu” Martínez o Leandro Paredes. Cuando terminó la actividad, el periodista le pidió a un intermediario que lo ayudara a conocer a Messi, del que se reconoce fanático. Lo consiguió. Subió al quinto piso y entró a una habitación donde estaban el rosarino, Tapia y De Paul. Enseguida percibió la buena sintonía que hay entre Messi y el presidente de la AFA, cuentan sus conocidos.

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Negre no fue el único privilegiado. Con él accedió a la habitación David Fonseca, el director de Asuntos Públicos de Meta, y juntos se sacaron una foto con Lisandro “Licha” Martínez. El periodista también publicó en sus redes.

Con Messi el mano a mano fue breve. El español terminó maravillado por la simpatía y la humildad del ídolo. Según contó en una entrevista en el stream Carajo, tan impactado quedó con el encuentro que se olvidó el celular en la habitación. Cuando regresó a buscarlo le abrió la puerta el mismísimo capitán, por lo que cree que era su cuarto.

En esa entrevista Negre aseguró que no hubo nada de política en el encuentro. También lo explicitó en sus redes. Sin embargo, en la previa de la foto, cuando tuvo la oportunidad de conversar con otros jugadores durante el evento de patrocinadores, aprovechó para preguntar cómo veían a Milei. “Se encontró con posiciones distintas. Unos dijeron que bien, otros pusieron cara mala”, contaron sus allegados.

El evento en el Hotel Adolphus fue una activación de Adidas, según aseguraron las mismas fuentes, pero no el que se realizó el 24 de junio por el cumpleaños de Messi. Un periodista argentino que viajó para cubrir el Mundial y que sigue a la Selección desde hace años le bajó el precio a la versión y dijo que el encuentro se enmarcó en un “shooting de fotos” y no en un evento empresarial. De todas maneras, reconoció: “Messi se junta si quiere. Si vos le querés meter algo de prepo no lo hace, así que sabía bien con quién se juntaba”.

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¿Por qué estuvo invitado Negre, ya sea al evento o al shooting? Cerca del dueño de La Derecha Diario cuentan que le quedaron vínculos de la cobertura periodística que llevó adelante cuando Messi tuvo que lidiar con la Justicia española por evasión fiscal.

Negre publicó su foto en La Derecha Diario y luego en sus cuentas personales con un mensaje afectuoso y despolitizado: “No había mejor regalo de cumpleaños que conocer al mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, en el Mundial de Estados Unidos. He tenido la suerte de estar con muchas personalidades durante mi carrera, pero nunca antes me había impresionado alguien tanto en las distancias cortas, sobre todo, por su humildad”, escribió.

Negre y el circuito ultraderechista

Después del partido con Austria, Negre viajó para participar del mitin que encabezó Donald Trump en el National Mall de Washington por el 4 de julio. Allí se fotografió con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y con el secretario del Interior, Doug Burgum, a quien presentó como “el encargado de diseñar la estrategia de Estados Unidos en tierras raras y minerales críticos para cortar la dependencia con China”.

La gira de Negre no terminó en Estados Unidos. El martes 7 ya estaba en Israel. Miró el partido de Argentina contra Egipto junto al embajador Axel Wanish. El diplomático había visto su foto con Messi y le reprochó lo mismo que le decían en las redes. “Si perdemos, te colgamos por mufa”, le dijo entre risas el rabino.

La buena sintonía de Negre con el circuito ultraderechista global ya tiene varios años. En España fundó el Grupo EDA y cuando llegó a la Argentina, motivado por el entusiasmo que le generaba Milei, le compró la mitad de las acciones de La Derecha Diario a Fernando Cerimedo.

En 2025, según contó en una entrevista a La Nación, ya había fundado una franquicia del portal en la ciudad de Córdoba y pretendía lanzar La Derecha Diario Israel. No solo lo consiguió, sino que también logró abrir otras con sede en México, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos, según figura en el sitio.

Como periodista, Negre trabajó en El Mundo de España y durante la pandemia comenzó su propio camino con el canal Estado de Alarma (EDA). En ese tiempo, se radicalizó y comenzó a ser cada vez más asociado a espacios como Vox o Se Acabó la Fiesta. Toda su carrera estuvo marcada por acusaciones (mediáticas y judiciales) que lo señalaban como un propagador de informaciones falsas. Él siempre se defendió y habló de operaciones de la prensa izquierdista.

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En el poco tiempo que lleva en la Argentina ya sumó polémicas en los tribunales. No solo es observado con desconfianza por parte de la oposición. En agosto de 2025, Victoria Villarruel lo denunció por calumnias e injurias ante la Justicia Federal luego de que el periodista la calificara de “traidora y golpista”.

El 1 de julio, el juez federal Sebastián Casanello convocó a las partes a una instancia de acuerdo. Villarruel llegó a Comodoro Py cerca de las 11 de la mañana, pero Negre nunca apareció, por lo que se suspendió la instancia de conciliación. Es probable que el periodista estuviera ocupado en otros asuntos, como en la preparación de su foto con el máximo ídolo del fútbol.

