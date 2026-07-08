Maximiliano Ferraro cuestionó al Gobierno y advirtió en "QR!" por "una rendición incondicional" ante Karina Milei

En el programa “QR!” de Canal E, el diputado nacional de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, analizó el avance de la agenda del Gobierno nacional y cuestionó la forma en la que, según su mirada, el oficialismo construye acuerdos políticos en el Congreso.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, Ferraro sostuvo que, pese a los cambios recientes dentro del Ejecutivo, “nada ha cambiado” en la conducción del Gobierno y afirmó que el poder continúa concentrado en Karina Milei.

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“Para mí nada ha cambiado, porque creo que es más que evidente que la que sigue comandando los hilos del Gobierno y decidiendo es Karina Milei”, señaló el legislador durante el programa.

Ferraro cuestionó el rumbo político del Gobierno

Consultado sobre la capacidad del oficialismo para avanzar con su agenda legislativa, Ferraro aseguró que el Gobierno mantiene su estrategia de negociación con aliados y cuestionó la falta de disidencias internas.

Según el diputado, el oficialismo busca una “rendición incondicional” de sus aliados a partir de acuerdos vinculados con fondos para las provincias y la discusión del presupuesto 2027.

“Si te rendís incondicionalmente, es al liderazgo de Karina Milei. No está permitida la disidencia, no está permitida la pluralidad”, afirmó.

En ese sentido, vinculó la estrategia oficial con futuras discusiones electorales y sostuvo que el diseño de algunas reformas apunta a fortalecer el escenario político de cara a las elecciones de 2027.

Críticas a la reforma política y al armado electoral oficialista

Durante la entrevista en “QR!”, Ferraro también cuestionó los cambios que el Gobierno analiza para el sistema electoral y advirtió sobre la posibilidad de habilitar mecanismos que, según expresó, podrían beneficiar al oficialismo.

El diputado sostuvo que una eventual reforma política debería discutirse con mayor amplitud y criticó la posibilidad de avanzar con herramientas como las listas colectoras. “Hay un objetivo de diseñar un sistema electoral de esa manera: el diseño del poder en la Argentina para los próximos tiempos”, expresó.

Además, afirmó que el oficialismo busca una “hiperpolarización” de la sociedad y reducir el espacio para posiciones alternativas dentro del escenario político.

La situación económica y el rol de la oposición

Ante la consulta sobre por qué algunos sectores acompañan las iniciativas del Gobierno pese a las dificultades económicas, Ferraro señaló que existe una combinación de especulación política y necesidades financieras de las provincias.

“Somos muy pocos los que nos animamos”, sostuvo al referirse a las críticas que algunos dirigentes realizan contra el oficialismo.

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El diputado también cuestionó las explicaciones del Gobierno frente a las denuncias que involucraron al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y aseguró que, a su entender, el oficialismo no tomó decisiones por convicción sino por presión política.

Ferraro cuestionó los anuncios sobre el Banco Central y el presupuesto

Durante la entrevista, el legislador también opinó sobre la posibilidad de modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina para incorporar mecanismos similares al “shutdown” de Estados Unidos en caso de que el Congreso no apruebe el presupuesto.

Ferraro calificó el anuncio como parte de los “anuncios grandilocuentes y megalómanos” del Presidente y consideró que el tema debería discutirse dentro del marco de la Ley de Administración Financiera.

“Esperaría poder ver el proyecto para saber de qué estamos hablando”, afirmó.

Advertencias sobre el rol del Estado y la participación ciudadana

En el cierre de la entrevista, Ferraro cuestionó algunas iniciativas impulsadas por el oficialismo y mencionó como ejemplos las modificaciones vinculadas a la ley de lobby y la normativa ambiental.

El diputado sostuvo que algunas decisiones podrían limitar la participación de organizaciones de la sociedad civil en debates públicos y advirtió sobre el riesgo de generar políticas condicionadas por intereses económicos.

“Estamos legislando, en muchas ocasiones, con nombre y apellido, y no estamos dimensionando los regímenes de excepción que estamos dando”, concluyó.

LB