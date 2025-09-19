Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza, prestó declaración ante la justicia y reveló que Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) le dijo que le advirtió al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello sobre las coimas que se habrían pagado en la compra de medicamentos.

La Agencia Noticias Argentinas se enteró, de acuerdo con la declaración a la que tuvo acceso La Nación, que Cerimedo dijo: “Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei que esto ya se lo había contado a Pettovello”.

Sandra Pettovello

Cerimedo también aseguró que Spagnuolo le contó que Eduardo “Lule” Menem (un funcionario que tiene fuertes vínculos con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Karina Milei) estaba “detrás del control de este negocio”.

El exasesor de LLA reveló una charla de comienzos de mayo de 2024 donde el extitular de la ANDIS le dijo que una droguería le contó que “los había llamado la Suizo S.A. para decirles: ‘Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada'”. Con estas palabras se estaría haciendo referencia a una trama de corrupción que salpicaría a la Casa Rosada, en referencia a coimas que manejaría Lule Menem con la supuesta aprobación de la hermana de Milei.

Cerimedo también habló de Daniel Garbellini, exnúmero dos de la Agencia Nacional de Discapacidad, como alguien colocado en el Incluir Salud, un programa relacionado, en teoría, a la empresa Suizo Argentina. Según su testimonio, Spagnuolo habría protestado porque no le permitieron “poner a nadie de su confianza”, y señalado que el esquema del 5% estaba activo desde la época de Pablo Atchabahian.

Además, el testigo reveló que el extitular de la ANDIS le dijo que Milei lo invitó dos veces a Olivos: la primera vez, Spagnuolo no pudo hablar; la segunda, que habría ocurrido en junio del 2024, el ahora exfuncionario le habría dicho al mandatario lo que realmente hacían en la Agencia Nacional de Discapacidad. De acuerdo a la versión del exasesor de LLA, “(Spagnuolo) me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello”.

Luego Cerimedo aclaró que, dos meses después de estas charlas, el exdirector de ANDIS se habría “peleado con Pettovello” porque sospechaba que ella había montado una operación mediática en su contra al hablar, en una entrevista, sobre la Droguería Suizo-Argentina y su relación con los Menem. En ese punto, sumó: “Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes”.

Esta extensa declaración del exasesor de LLA se agrega a los audios y a los 80 mil dólares y 2000 euros hallados en la caja de seguridad del extitular de la ANDIS, quien, hasta ahora, no nombró abogado.

Diego Spagnuolo con Karina y Javier Milei

Cómo arrancó el escándalo de la ANDIS

Todo comenzó al viralizarse una grabación donde puede oírse, supuestamente, a Spagnuolo hablar de la “Suizo Argentina”, una drogeria de la familia Kovalivker: “Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace ‘la Suizo’? Todos los que tienen descuentos van para ellos”.

Luego, habló de la hermana del presidente y el dinero que cobraría: “A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevas el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente… a la primera que se van a llevar presa es a Karina”.

