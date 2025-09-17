Facundo Manes: "Este Gobierno se convirtió en lo que vino a destruir"

El diputado nacional Facundo Manes pidió a sus pares para que rechacen los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, y que “tengan dignidad” en la votación.

“Lo más importante hoy es tratar de poner un sentido común en el Congreso. Lo que vamos a discutir no sólo es una partida presupuestaria, es la identidad de nuestro país, es la clase media, la educación, la salud, la ciencia”, agregó en declaraciones radiales difundidas por NA.

“Circulan versiones de que algunos diputados que acompañaron las leyes estarían cambiando su voto a pedido de los gobernadores. No se puede negociar con la salud de los chicos, con el futuro de los jóvenes”, sostuvo Manes.

"Este gobierno se convirtió en lo que vino a destruir"

El candidato a senador por el espacio Para Adelante cuestionó también a la gestión de Milei: “Este Gobierno se convirtió en lo que vino a destruir. Tanto por la corrupción como por las acciones y por rodearse de gente que pertenece a lo peor de la casta argentina”.

“El Congreso no va a discutir solo de salud o educación. Va a hablar de la economía del siglo XXI. Está bien tener Vaca Muerta, pero el futuro se define con ciencia, educación y capacidad de innovación”, cerró Manes.