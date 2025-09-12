Causa ANDIS: se realizaron tres nuevos allanamientos, uno de ellos relacionado con Diego Spagnuolo

La Policía está implementando, la tarde de este viernes 12 de septiembre, allanamientos en una caja de seguridad y dos barrios privados por la causa por supuesto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde estaría involucrada Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei, y “Lule” Menem, primo de Martín Menem. La Agencia Noticias Argentinas se enteró de estos procedimientos por fuentes judiciales.

La caja de seguridad pertenecería a Diego Spagnuolo, extítular de ANDIS. Los barrios privados investigados están ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Todo ocurre un día después de que Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza, prestara declaración testimonial por los supuestos pedidos de coimas. Se supo que fuentes judiciales advirtieron que el consultor político le contó al fiscal Franco Picardi que Spagnuolo le habló de “hechos de corrupción” y “coimas”, para luego negar que él había grabado al exfuncionario, según consigna Clarín.

Pocos días antes, en una entrevista radial, Cerimelo había descartado que la filtración de los audios fuera una operación política, y acusado al extitular de la ANDIS de ser descuidado: “El tipo está hablando en un bar, no entiendo cómo se animó a hablar así en un lugar público, no es una operación compleja. Alguien lo tenía guardado y lo usaron en época de elecciones”, dijo en Splendid.

Cómo comenzó el caso ANDIS

El tema tomó estado público cuando se viralizó una grabación donde puede oírse a Spagnuolo hablar de la empresa “Suizo Argentina”, propiedad de la familia Kovalivker: “Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace ‘la Suizo’? Todos los que tienen descuentos van para ellos”.

A continuación, el exfuncionario involucró a la hermana del presidente en lo que sería un caso de corrupción: “A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevás el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente… a la primera que se van a llevar presa es a Karina”.

