El gobernador de Corrientes se reúne con Santilli y Caputo por la tarifa eléctrica y rutas nacionales

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, confirmó que este martes mantendrá una agenda de trabajo en Buenos Aires para avanzar en dos reclamos centrales de la agenda regional: firmar un documento de entendimiento para la reglamentación de una denominada "zona cálida" en provincias del Norte Grande y el estado de la infraestructura vial. Está previsto que se reúna con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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El encuentro principal se desarrollará en el Ministerio de Economía de la Nación, donde se reunirá junto a mandatarios de Catamarca, Salta, Chaco, Jujuy y representantes de otros distritos.

En el marco de las negociaciones, el jefe del Ejecutivo correntino firmará un documento de entendimiento y solicitará a la Jefatura de Gabinete de la Nación que impulse en el Congreso la sanción de la ley de zonas cálidas, iniciativa que proyecta beneficiar a unos 187.000 usuarios en el territorio provincial.

Respecto a las asimetrías energéticas del país, Juan Pablo Valdés enfatizó: "Nuestras industrias se sostienen solo con electricidad y no tienen ningún aliciente para equilibrar las competencias. El sur tiene gas y el centro de la Argentina posee tarifas diferenciadas; en el norte no tenemos ninguna de las dos y se vuelve difícil competir".

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Deterioro vial y el traspaso de rutas a la provincia

En cuanto a la red vial nacional, el mandatario definió como "crítico" el estado de las calzadas y exigió la aplicación urgente del fideicomiso de combustible para no resentir la competitividad del sector productivo. Sobre la transferencia de los trazados nacionales a la órbita provincial, confirmó que la medida se concretará sin la transferencia de partidas federales.

"Sin fondos hoy es el traspaso. Si no tenemos al menos un plan de mantenimiento a través del cobro de peaje y una inversión del Estado provincial, los caminos se van a volver inviables", advirtió Valdés.

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El envío del proyecto técnico definitivo ante la Dirección Nacional de Vialidad registra demoras debido a las tareas de campo que el personal de Vialidad Provincial ejecuta por la emergencia climática del fenómeno El Niño.

En tanto, sobre el "Corredor Belgrano", la administración correntina aguarda precisiones del ministro de Economía, Luis Caputo, para la incorporación de un anexo de obras complementarias de conservación una vez adjudicado el tramo.