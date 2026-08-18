La ausencia de Milei alimentó rumores sobre su salud, expuso el poder de Karina y obligó al Gobierno a salir a desmentirlos

El Presidente estuvo nueve días fuera de la agenda pública y su silencio alimentó versiones sobre su estado físico y anímico. En redes sociales comenzaron a circular distintas especulaciones en torno a su ausencia y a su estado. El vocero presidencial Adrián Ravier debió salir a asegurar que Javier Milei “está muy bien”. Dentro del Gobierno sostienen que se recluyó en Olivos para escribir su próximo libro y preparar discursos.

En paraleo, la actividad política del Gobierno continuó durante esos días bajo el protagonismo de Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia avanzó con negociaciones políticas, la recomposición de vínculos después del revés en el Congreso y el ordenamiento de la estrategia oficialista.

La secuencia reforzó dentro y fuera del Gobierno una percepción sobre una división de roles cada vez más marcada: Milei concentrado en las ideas, los discursos y la batalla cultural; Karina en la gestión política cotidiana, las negociaciones y la articulación del poder. Mientras el Presidente permanecía recluido en Olivos, su hermana ocupaba el terreno político que quedaba abierto.

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Ravier aseguró que Milei “está bien” y calificó de “absurdas” las versiones sobre sus 9 días sin apariciones



Ravier calificó los trascendidos como “especulaciones absurdas” y los vinculó con el escenario electoral. El vocero defendió además la actividad del mandatario durante su reaparición pública y cuestionó a quienes, según planteó, buscan instalar dudas sobre su capacidad para gobernar.

El origen de la conversación digital había comenzado con la premisa: Milei llevaba varios días sin actividad pública y la Casa Rosada no había explicado en detalle qué estaba haciendo durante ese período. La pregunta se transformó en publicaciones, memes y especulaciones. Incluso durante el fin de semana largo, el hashtag #DondeEstaMilei que ya había sido utilizado en otras oportunidades, volvió a aparecer asociado a la ausencia presidencial. En algunas publicaciones se planteaba simplemente el interrogante sobre el paradero del mandatario; en otras, la falta de información era presentada directamente como evidencia de que existía algún problema que el Gobierno no quería revelar.

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A partir de allí, la conversación fue escalando. De la pregunta sobre dónde estaba el Presidente se pasó a especular sobre por qué no aparecía y, finalmente, sobre qué podía estar ocurriendo con su salud. La versión comenzó a convivir con otras publicaciones que directamente interpretaban el comportamiento y el aspecto de Milei como supuestas señales de un deterioro físico o emocional.

La explicación que circula dentro del Gobierno

Mientras afuera crecían las versiones, dentro del Gobierno circulaba otra explicación sobre los nueve días de ausencia: Milei decidió recluirse en la Quinta de Olivos para concentrarse en la escritura de su próximo libro, La moral como política de Estado, y en la preparación de discursos y exposiciones públicas, entre ellas la destinada al Council of the Americas.

Desde su entorno presentan esos días como una decisión deliberada de bajar la exposición y concentrarse en la producción intelectual. La ausencia de la agenda pública, bajo esta interpretación, no obedeció a una imposibilidad física ni a un problema de salud, sino a una elección del propio Presidente. Esa explicación, sin embargo, no logró ocupar el espacio que dejó el silencio oficial. Mientras Milei trabajaba puertas adentro, afuera se multiplicaban las preguntas sobre su paradero y los rumores sobre su estado.

El Gobierno sostiene así que no existe un cuadro médico que explicar y que los nueve días de menor exposición fueron producto de una decisión de agenda y de trabajo del propio Milei. Pero el episodio dejó expuesto un problema de comunicación que excede la veracidad de cada rumor. La falta de información sobre qué hacía el Presidente permitió que una ausencia de agenda se transformara primero en una pregunta sobre su paradero y después en especulaciones sobre su salud.

No hay información pública que permita afirmar que Milei atraviesa un problema de salud. Lo que sí ocurrió es que las versiones alcanzaron una dimensión suficiente como para obligar al Gobierno a salir a desmentirlas, mientras la ausencia presidencial también dejó en evidencia el peso creciente de Karina Milei en la gestión política cotidiana.