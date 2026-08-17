Karina Milei reactiva la mesa política con la mira puesta en el Congreso y cerrar acuerdos electorales

Tras una semana de bajo perfil, marcada por la ausencia de actividad pública del presidente Javier Milei y una gestión política reducida al mínimo luego de su viaje a Colombia y del revés legislativo que significó la llamada popularmente Ley de Tierras, el Gobierno busca recuperar la iniciativa. En la Casa Rosada detectaron que la quietud podía ser interpretada como una señal de debilidad, por lo que esta semana combinarán una mayor exposición presidencial con la reactivación de la mesa política encabezada por Karina Milei.

El Presidente inició este lunes su agenda pública con el acto por el 17 de Agosto. En paralelo, la secretaria general de la Presidencia encabezará el martes dos reuniones clave en Casa Rosada: desde las 7, un encuentro para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre; y a las 13 volverá a reunir a la mesa política del oficialismo, con la participación de un ministro del Gabinete, que será develado en el momento.

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El objetivo será coordinar la estrategia electoral, en un escenario marcado por los puentes abiertos entre Karina Milei y Mauricio Macri, y redefinir la agenda parlamentaria tras el traspié sufrido en el Congreso. En el oficialismo aseguran que aún resta impulsar trece iniciativas consideradas estructurales para la gestión y que la prioridad será reconstruir acuerdos con los bloques aliados para garantizar su aprobación.

Entre los proyectos que el Ejecutivo pretende acelerar figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca blindar la independencia de la autoridad monetaria y limitar el financiamiento del déficit; la Ley de Inocencia Fiscal; el Tratado de Cooperación en materia de Patentes; el denominado Súper RIGI, destinado a atraer inversiones superiores a los US$ 1.000 millones en sectores estratégicos; la reforma de la Ley de Salud Mental; el proyecto de Sociedades y la denominada "Ley Hojarasca", impulsada por Federico Sturzenegger para derogar normas consideradas obsoletas. En paralelo, el Senado deberá tratar un nuevo paquete de pliegos judiciales y convenios internacionales.

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Santilli, los gobernadores y el desafío de recomponer mayorías

Mientras la mesa política trabaja sobre el frente electoral, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentará recomponer el vínculo con los gobernadores. Esta semana recibirá a mandatarios del Norte Grande para retomar el diálogo sobre el proyecto de zonas cálidas y otras demandas provinciales que quedaron atravesadas por las últimas disputas legislativas. Al día siguiente mantendrá una reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

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La reconstrucción de esos puentes también resulta clave para el Congreso. El oficialismo sigue de cerca la recomposición del bloque de los 44 senadores dialoguistas, que perdió cohesión tras las últimas votaciones. De esa ingeniería política dependerá, entre otros proyectos, el futuro de la reforma electoral con la que la Casa Rosada busca eliminar las PASO a partir de 2027, una iniciativa que hoy aparece condicionada por la negociación con gobernadores y aliados.