Francisco de Santibañes fue reelegido al frente del CARI para el período 2026-2029

Por aclamación, Francisco de Santibañes fue reelegido como presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y continuará al frente de esa prestigiosa institución durante el período 2026-2029. La elección se realizó este lunes 17 de agosto durante una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en la que también se renovaron otras autoridades del organismo y además se incorporaron nuevos consejeros.

La propuesta para que Santibañes continuara al frente del organismo fue impulsada por los expresidentes del CARI Adalberto Rodríguez Giavarini, ex canciller, y José Octavio Bordón, ex embajador argentino en Estados Unidos.

De Santibañez, junto José Octavio Bordón, en la reunión del CARI.

Con la reelección de Santibañes quedó conformado el Comité Ejecutivo que lo acompañará durante los próximos tres años. Carola Ramón ocupará la vicepresidencia, mientras que Lila Roldán Vázquez será la secretaria general y Victoria Costoya estará a cargo de la tesorería.

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El nuevo esquema se completa con Juan Battaleme y Sofía del Carril como vocales. Además, Frida Armas Pfirter, Gustavo Béliz, Marcos Bulgheroni, Marita Carballo, Ricardo Lagorio, Beatriz Nofal, Fulvio Pompeo, Ana María Ramírez, Jesús Rodríguez y Fernando Straface integrarán el Comité Ejecutivo.

Por otra parte, el Comité Consultivo incorporó a Sebastián Bagó, Marcela Cristini y Federico Pinedo.

Asamblea y renovación institucional

Durante la Asamblea Ordinaria se realizó un repaso de las principales actividades académicas desarrolladas por el CARI durante el año. Los integrantes también aprobaron la memoria institucional y el balance financiero correspondiente al último ejercicio de la entidad.

En la Asamblea Extraordinaria se avanzó además con la incorporación de nuevos consejeros titulares. Los designados en esta ocasión fueron Amalia Amoedo, Diego Badaloni Giner, Enrique Candioti, Ezequiel Herszage, Gabriela Martinic, Alejandra Rodríguez Galán y Daniela Varela.

Tras su reelección, Santibañes destacó la importancia de fortalecer los espacios de análisis y cooperación frente a un escenario internacional atravesado por cambios políticos, económicos y estratégicos.

“La cooperación entre think tanks y el análisis estratégico de calidad son cada vez más relevantes” para que América Latina pueda afrontar los desafíos internacionales actuales, sostuvo el titular del CARI durante el encuentro.

Santibañes y los espacios internacionales

Además de presidir el CARI, Santibañes encabeza CEPAS, la Red de Centros de Pensamiento de las Américas, integrada por ocho instituciones académicas de América Latina, Estados Unidos y Europa. Entre ellas se encuentran el propio CARI, el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI) y el Atlantic Council de Estados Unidos.

En ese marco, se indicó que Buenos Aires será sede de la conferencia anual de CEPAS en mayo de 2027, una actividad que reunirá a representantes de distintos centros de pensamiento vinculados al análisis de las relaciones internacionales y la geopolítica.

Santibañes también desarrolló una trayectoria vinculada al estudio de la política internacional y la estrategia argentina. Es autor de varios libros dedicados a la inserción del país en el escenario global y a las transformaciones del sistema internacional.

De Santibañes, junto a Lila Roldán Vázquez, Carola Ramón y Victoria Costoya, que lo acompañarán en la conducción del CARI.

Entre sus publicaciones se encuentran La Argentina y el Mundo, de 2016, y La rebelión de las naciones, de 2019, trabajos en los que aborda la posición internacional de la Argentina y los cambios experimentados por el orden liberal tradicional.

Posteriormente publicó La Argentina después de la tormenta, en 2021, donde analiza distintos desafíos surgidos después de la pandemia, y Estrategia Argentina, de 2023, escrito junto con Lucio Castro. En esta última obra plantea una mirada sobre los desafíos derivados de la competencia tecnológica entre las principales potencias y propone la construcción de acuerdos políticos de largo plazo como una vía para enfrentar problemas estructurales del país.

Sus trabajos también fueron difundidos en publicaciones especializadas internacionales, entre ellas Survival, y participó en el Oxford Handbook on Geoeconomics and Economic Statecraft.

Al finalizar la Asamblea, el presidente reelecto agradeció a las autoridades, integrantes y directores de los distintos comités por el trabajo realizado y por el compromiso con las actividades del Consejo.

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El CARI y su función

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales fue fundado el 15 de junio de 1978 por el embajador Carlos Manuel Muñiz. Desde su creación, la institución tiene como objetivo promover el estudio, el análisis y la difusión de los asuntos internacionales y de su impacto sobre la Argentina.

A lo largo de sus casi cinco décadas de trayectoria, el CARI se consolido como uno de los principales espacios argentinos dedicados al análisis de política exterior y relaciones internacionales. Su estructura incluye un Comité Ejecutivo y 31 comités de estudio especializados en diferentes regiones y áreas temáticas.

La institución también mantiene una actividad editorial que comprende libros y publicaciones periódicas. Desde 2024 edita además Asuntos Globales/Global Affairs, una revista de carácter bilingüe enfocada en cuestiones internacionales.

En el ámbito internacional, el CARI representa a la Argentina en el Council of Councils, una red que reúne a institutos de política exterior vinculados a los países del G20 y otros actores de relevancia global. La iniciativa fue creada por el Council on Foreign Relations, con sede en Nueva York, y el CARI forma parte de ella desde 2015 junto con instituciones como Chatham House, del Reino Unido; el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), de Francia; la Fundación Alemana para la Ciencia y la Política (SWP), de Alemania; y la Fundación Getulio Vargas (FGV), de Brasil.

Desde 2024, además, el Consejo participa en la Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los principales foros internacionales dedicados al debate sobre seguridad y política internacional.

CS/HB