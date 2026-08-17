Tras nueve días de ausencia, Milei reapareció en público con un sugestivo abrazo a Sturzenegger y un duro mensaje

Nueve días de hermetismo, rumores de pasillo y un silencio que ya empezaba a hacer ruido en el agitado ecosistema político. Esa fue la antesala de la reaparición pública del presidente Javier Milei, quien eligió este lunes el homenaje a los 176 años de la muerte de José de San Martín para volver a mostrarse bajo los reflectores. La fría llovizna que caía sobre la plaza de Retiro le dio un marco casi cinematográfico a su retorno, donde aprovechó la figura del Libertador para enviar mensajes cifrados a su propia tropa y marcarle la cancha a la oposición tras más de una semana de ausencia.

El primer gran impacto de la tarde no estuvo en el atril, sino en el asfalto. Minutos antes de las tres de la tarde, mientras realizaba los saludos de protocolo ante el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el resto del gabinete, Milei se detuvo especialmente para fundirse en un abrazo prolongado y efusivo con Federico Sturzenegger. Ese gesto corporal, a la vista de todas las cámaras, funcionó como un escudo protector explícito para el ministro de Desregulación, quien viene de semanas turbulentas y fuertes reproches internos tras el ruidoso naufragio de la reforma a la Ley de Tierras en el Senado.

Ya con la interna oficialista apaciguada, Milei tomó la palabra para dar un discurso en el que hizo su propia lectura del pasado. Bajo el lema "seamos libres que lo demás no importa nada", Milei trazó un paralelismo con el presente y lanzó una severa advertencia: aseguró que lo hecho por San Martin choca de frente hoy con "un nuevo conjunto de enemigos internos y externos". Según su diagnóstico, el país navega en un mundo "cada vez más complejo e incierto", donde las potencias afilan sus garras para imponer sus propios intereses.

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Sin medias tintas, el mandatario repudió que "por demasiado tiempo el instrumento militar de nuestro país fue demonizado y desfinanciado", calificando esa postura como un profundo error estratégico de las administraciones anteriores. Su receta para revertirlo fue clara: exigió reequipar y formar a las Fuerzas Armadas para poder custodiar las fronteras, combatir el terrorismo y devolverle a la Argentina un lugar de peso en el "concierto de las naciones".

Fiel a la retórica de la motosierra y la polarización, el Presidente no iba a dejar pasar la oportunidad de tirarle algunos dardos a sus detractores. Acusó de manera indirecta al arco opositor de querer sofocar las ideas de la libertad amparándose en la pobreza y el descontento popular. "Sabemos que este camino es arduo y también sabemos que hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos", deslizó con sarcasmo, marcando el terreno frente a lo que considera una resistencia constante al cambio de época.

Las frases principales que dejó Milei en el acto por San Martín en Retiro

La batalla cultural y la épica de cruzar nuevas fronteras

En esa misma línea de confrontación, el jefe de Estado profundizó sobre la necesidad de no ceder terreno en la llamada “batalla cultural”. Acusó a sus adversarios de intentar alterar la moral de la sociedad a base de relatos engañosos: "Nos quieren hacer creer que el pecado es justo, que la justicia es pecado y que el robo está justificado", disparó sin filtros. Para Milei, defender la herencia del General es exactamente lo mismo que defender los valores libertarios contra quienes intentan ir contra ellos.

Para darle mayor peso emotivo a su reaparición, el Presidente recordó que San Martín murió en el exilio, ignorado y sepultado por el silencio del mismo país al que le había dado la libertad. "¿Cuántas veces como Nación tratamos con indiferencia a quienes más nos dieron?", se preguntó desde el escenario, trazando una metáfora sobre cómo la Argentina, según su visión, fue perdiendo paulatinamente libertades básicas para comerciar y emprender en nombre de la construcción de "un Estado gigante".

El cierre de la jornada dejó una foto nítida: Milei busca pegarse a la figura de San Martín para volver a tomar carrera después de más de una semana fuera del radar. "La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi Gobierno", sentenció el mandatario, cerrando su regreso a las calles con una promesa que retumbó en las primeras filas de su gabinete: "Vamos a dar la batalla por la libertad sin importar el costo. Aún quedan fronteras por cruzar".

TC/AF