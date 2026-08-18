Luego de su reaparición presencial en el acto por el 17 de agosto, después de 9 días ausencia y misterio, la actividad tuitera del presidente Javier Milei retomó su habitual frenetismo. Esta mañana, como tantas otras veces, los destinatarios de sus ataques fueron los periodistas.

El Presidente compartió un posteo que incluia un video de un conversación entre Nancy Pazos y Pablo Duggan. Básicamente, la periodista elogiaba la decisión del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de relanzar los "Chachos", la cuasi moneda provincial, con el objetivo de reactivar el consumo. Mientras Duggan aprobaba el comentario, su colega marcaba una "falta de osadía" del resto de los mandatarios peronistas para encarar medidas similares.

Pese al reclamo "interno" de la periodista y conductora identificada con la oposición, sin distinguir del todo entre unos y otros, Milei armó el paquete bajo el rótulo general de "peronismo", que, escribió, "siempre propone gastar más" y "siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero".

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Acusó (al peronismo, y por extensión a los periodistas) de promover un "Plan Platita 2.0", un slogan que le queda cómodo a la hora de oponerlo con sus política anti-emisión.

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Además, retomó la idea de que con el peronismo en el poder, antes de su llegada, el país iba hacia "una híper, con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil".

Es ese cuadro que define como "la receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio".

Con un "CÍNICOS", así como se ve todo en mayúsculas, resumió lo que opina de los participantes en el video y sobre quienes piensan en esa línea.

Mensajes cifrados en el discurso de Milei

Milei, también contra Mercedes Ninci

En un posteo previo, la destinataria del ataque había sido otra periodista, Mercedes Ninci.

Tras un debate de Ninci con Esteba Trebucq sobre los bajos salarios, Milei la tildó de "bruta"e ironizó sobre sus años de calle como cronista.

"Me la imagino en una emergencia médica gritándole al médico lo que hay que hacer en base a sus 30 años de calle", lanzó contra ella.

LT