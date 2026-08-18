Melconian: “La mitad de los argentinos están hundidos”

El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian afirmó este martes que el Gobierno “no logró revertir la desconfianza” de la población hacia sus políticas económicas, y dijo que el principal problema es que “un 20%” de los argentinos anda bien, pero “un 30% está neutro y un 50% está hundido.”

“Para que este rumbo no entre en colisión va a tener que mostrar que con el superávit fiscal se come, se cura y se educa”, dijo, parafraseando una histórica frase de Raúl Alfonsín sobre la democracia, y advirtió que, en caso contrario, “esto puede terminar en una suerte de conflicto para la gente”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

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"No pudieron ni van a poder dolarizar"

El economista agregó que desde el Gobierno “no pudieron ni van a poder dolarizar” y, sin embargo, “la gente compra dólares”, por lo que opinó que el presidente Javier Milei “debe tener un lío fenomenal en la cabeza en términos de modelo dogmático”.

Además explicó que Milei recibió de Alberto Fernández “una herencia desastrosa”, pero “al contar por primera vez en la historia, muy genuinamente, con una buena oferta de dólares, esto le permite evitar una crisis, lo que no le permite es tener reservas”.

El analista advirtió que Milei debe tomar nota de lo que ocurrió con la presidencia de Mauricio Macri, que para la ciudadanía fue “una novedad en el 2015 y la gente apostó a esa novedad, pero cuando no dio frutos quiso volver a lo otro”, dijo en alusión al kirchnerismo.

Señaló que Milei "va a tener que elegir" entre “mantener la paridad cambiaria, reactivar la economía, acumular reservas y mantener el proceso de desinflación", porque "las cuatro cosas no se pueden hacer”.

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"Horror macroeconómico"

Además, calificó como un “horror macroeconómico” la decisión de “abrir el cepo para las personas, en un contexto de tipo de cambio comprable, viajable, tarjeteable y de un país que todavía no se había normalizado. Le abriste la jaula a los leones”, enfatizó.

Melconian resaltó que la Argentina tiene “un numerazo” de 100.000 millones de dólares de exportaciones y “si todo eso fluyera en el país se daría vuelta la economía. El problema es que ese número se lo lleva la gente, porque este gobierno no logró revertir la desconfianza”, recalcó.

Fuente: NA.