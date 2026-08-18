Bornoroni anunció candidatos de LLA en los 427 municipios de Córdoba y redobló las críticas a Llaryora

Cinco localidades con varios encuentros en un par de horas. Así fue la agenda del diputado nacional Gabriel Bornoroni en el departamento Punilla el viernes pasado. En campaña, claro. En ese marco, confirmó que La Libertad Avanza competirá con candidatos propios en las 427 comunas y municipios de la provincia, además de presentar postulante a gobernador en las elecciones de 2027.

En dialogó con el programa FORUM, Bornoroni evitó pronunciarse sobre nombres propios y sostuvo que hablar de candidaturas a un año de las elecciones sería, a su entender, una falta de respeto hacia la ciudadanía. Prefirió poner el eje en los objetivos políticos del espacio y fue categórico respecto de la definición electoral: "Vamos a tener candidatos y vamos a competir en todas las intendencias porque es natural y la gente lo está pidiendo".

El diputado apuntó con dureza contra el gobernador Martín Llaryora, a quien acusó de sostener una alineamiento con el kirchnerismo. Mencionó testimonios recogidos durante su recorrida -de hoteleros, comerciantes y vecinos del Valle de Punilla- sobre cortes de electricidad, falta de agua potable y ausencia de gas natural en distintas localidades.

Consultado por un posible pacto entre el presidente Javier Milei y Llaryora para garantizar votos en el Congreso, Bornoroni negó esa hipótesis y afirmó que el gobernador viene votando en línea con el kirchnerismo desde hace tres años. También cuestionó el reclamo provincial por la baja de retenciones, al sostener que la Nación redujo la carga tributaria mientras la provincia aumentó impuestos como Ingresos Brutos sobre los sectores productivos. Aun así, matizó el alcance de su crítica al remarcar: "Yo soy cordobés y quiero que a Córdoba le vaya bien".

Quintela sobre Llaryora: "Es importante que él se sume a este proceso de unidad"

Sobre el vínculo con Esteban Avilés, el diputado reconoció que mantuvo un solo contacto institucional con el intendente de Villa Carlos Paz, ocurrido en el marco de una gestión vinculada al Banco Nación.

No obstante, evitó cerrar la puerta a una eventual incorporación del jefe comunal a la alianza libertaria y fijó una condición para quien quiera sumarse: "No va a ocurrir que alguien que no esté en la alianza, que no piense igual, o que sea un tibio, quiera participar desde afuera. Se participa desde adentro de la alianza, con ideas y convicciones firmes".

En ese sentido, Bornoroni insistió en que la convocatoria alcanza a referentes del PRO, la UCR, el Frente Cívico y sectores vecinalistas que compartan la agenda de reducción impositiva y libertad económica impulsada por Milei. Señaló además que su recorrido busca relevar demandas territoriales de cara a la construcción de un plan de gobierno provincial, en momentos en que crecen las especulaciones sobre una posible fórmula con el senador Luis Juez y el eventual rol del exdiputado Rodrigo de Loredo dentro del arco opositor a Llaryora.

El diputado también se refirió a la interna radical, sobre la que dijo esperar una resolución rápida para avanzar en una construcción conjunta de cara a 2027.

Eliminación de las PASO y reclamo por la Caja de Jubilaciones

Bornoroni también respaldó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, ya presentado en el Senado. Argumentó que el mecanismo implica un gasto innecesario para el Estado y sostuvo que la iniciativa permitirá comprobar qué gobernadores respaldan realmente esa reforma más allá de los discursos de campaña.

Sobre el reclamo de Llaryora por la situación de la Caja de Jubilaciones provincial y la baja de retenciones, el diputado acusó al gobernador de hacer "politiquería" con el planteo. Sostuvo que la Nación bajó tres puntos del PBI en la carga tributaria y redujo las retenciones al campo, mientras la administración provincial aumentó impuestos como Ingresos Brutos sobre toda la cadena de comercialización, con incidencias de hasta el 20% para el sector productivo.