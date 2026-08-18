Amplían imputación a Claudio Barrelier por el hecho de 2025 y el fiscal Iván Rodríguez queda otra vez en el centro de la escena

La causa que investigó el primer ataque atribuido a Claudio Barrelier sumó un capítulo. El fiscal Raúl Garzón dispuso ampliar la imputación por el hecho ocurrido en mayo de 2025 en la vivienda de barrio Cofico, donde una joven de entonces 20 años logró escapar semidesnuda y maniatada del domicilio del acusado. Hasta ahora, Barrelier respondía en ese expediente solo por privación ilegítima de la libertad. Con la nueva resolución, se le agregó el cargo de abuso sexual con acceso carnal agravado en grado de tentativa y el imputado deberá presentarse nuevamente a indagatoria.

La decisión llegó tras una serie de testimonios y pericias reunidos en las últimas semanas, entre ellos la declaración de la propia víctima. Según anticipó Radio Mitre Córdoba, la resolución de Garzón -quien también instruye la causa por el femicidio de Agostina Vega- profundiza una acusación que, aun antes de este agravamiento, ya arrastraba fuertes cuestionamientos sobre cómo fue tratada en su origen.

La víctima que logró escapar de la casa de Claudio Barrelier el año pasado presenta lesiones psicológicas graves

Aquel episodio había quedado en manos del entonces fiscal de Instrucción, Iván Rodríguez, quien resolvió liberar a Barrelier apenas veinte días después de su detención, tras el pago de una fianza de cinco millones de pesos y el compromiso de presentarse mensualmente ante la Fiscalía.

La decisión, adoptada el 26 de mayo de 2025, quedó bajo revisión pública luego de que Barrelier fuera detenido, un año más tarde, como principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en barrio Ampliación Ferreyra tras permanecer una semana desaparecida. La autopsia determinó que la joven murió por asfixia mecánica y que había sido víctima de abuso sexual.

La propia denunciante de 2025 cuestionó en su momento el criterio judicial que permitió la excarcelación. En diálogo con Cadena 3, relató que había pedido ser notificada si el acusado recuperaba la libertad y que esa comunicación nunca llegó: "Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso veinte días".

El expediente de 2025 también salpicó al entonces abogado defensor de Barrelier, el concejal Ricardo Moreno, quien admitió haber facilitado el ingreso del acusado a la Municipalidad de Córdoba y luego se desvinculó de la causa. La cercanía de Barrelier con estructuras del peronismo cordobés y su continuidad como empleado municipal pese al antecedente de 2025 alimentaron el reclamo político por establecer responsabilidades institucionales, un pedido que derivó en una presentación de jury de enjuiciamiento contra Rodríguez ante la Legislatura provincial.

Con la ampliación dispuesta ahora por Garzón, la situación procesal de Barrelier se agrava en un frente adicional al de la causa por el femicidio de Agostina, donde ya afronta una imputación por homicidio triplemente calificado que prevé, en caso de condena, la pena de prisión perpetua.

Para quienes cuestionan la actuación de Rodríguez, la nueva calificación -que suma el abuso sexual al hecho de 2025- refuerza el argumento de que, de haberse investigado con mayor rigor desde el inicio, el desenlace del caso de Agostina podría haber sido distinto.