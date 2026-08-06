La víctima que logró escapar de la casa de Claudio Barrelier el año pasado presenta lesiones psicológicas graves

El fiscal de Instrucción Raúl Garzón citó a declarar en dos oportunidades esta semana a M., la joven que logró escapar en mayo del año pasado de la casa de Claudio Barrelier en barrio Cofico.

Por aquel episodio el por entonces becario de la Municipalidad de Córdoba fue imputado por privación ilegítima de la libertad. Estuvo 20 días detenido y el fiscal Iván Rodríguez, ordenó el cese de prisión el 26 de mayo de 2025.

Recién después del femicidio de Agostina Vega -el 24 de mayo último-, por el cual Barrelier está imputado y detenido, el expediente pasó a la Fiscalía de Garzón y se activó nuevamente la investigación.

M. tiene actualmente 21 años. La pericia psicológica, cuyo informe llegará a tribunales la semana próxima, señala que la joven padece lesiones psicológicas graves. Así lo adelantó a Perfil CÓRDOBA, su abogada Mónica Picco. No caben dudas de las secuelas que le dejó aquel episodio.

El detalle del estudio psicológico de la víctima permitirá establecer el alcance del daño que le causó aquella experiencia traumática.

Todo sucedió en la casa de calle Juan del Campillo 858, a comienzos de mayo de 2025. La joven fue engañada por Barrelier. La convenció de ingresar a la vivienda diciéndole que necesitaba ayuda para trasladar un bolso con dinero. Aparentemente todo era mentira. Ya en el interior, bajo amenazas la habría obligado a desnudarse y la inmovilizó. Por una distracción del agresor, ella logró zafarse y salir. Pidió ayuda a vecinos que la vieron y dieron aviso a la Policía.

No habría que descartar que las conclusiones periciales causen una modificación en la imputación original.

Por el femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje. Sobre él pesan cargos por abuso sexual y por homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causae y violencia de género.