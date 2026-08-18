Caso Cruz Viale: el fiscal de Cámara pidió 3,6 años de prisión con una acusación menor a la inicial

Es inminente el veredicto en el juicio al sacerdote del Movimiento Schöenstatt, Cruz Viale. En sala unipersonal, el vocal de la Cámara 4a. del Crimen Luis Nassiz emitirá la resolución luego del debate oral, los alegatos y la última palabra del acusado.

En las conclusiones finales, el fiscal Luis Saragusti pidió una pena de tres años y 6 meses de prisión al considerar que el hecho que denunció una mujer, asidua asistente a las actividades de la iglesia ubicada en el Cerro de las Rosas, fue un abuso sexual simple.

Su posición, tras el análisis de los testimonios y pruebas, modificó la acusación con la cual llegó el sacerdote Viale. El fiscal instructor, Juan Ávila Echenique, lo elevó a juicio por abuso sexual gravemente ultrajante, que tiene una pena que puede partir de los cinco años de prisión.

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Sin embargo, la querella por parte de la mujer víctima a cargo de Benjamín Sonzini Astudillo mantuvo la calificación legal de la investigación preliminar y pidió ocho años de cárcel para el sacerdote.

La defensa, a cargo de Débora Ferrari, pidió la absolución de Viale o, en forma subsidiaria, la aplicación de la pena solicitada por el fiscal de Cámara.

Cruz Viale es doctor en Teología, vivió en Roma, en Paraguay y en los últimos años residía en Córdoba. En la iglesia de Schoenstatt él oficiaba misa y gozaba del reconocimiento de la comunidad por sus prédicas.

El hecho motivo del juicio fue denunciado a fines de 2024 y el fiscal Avila Echenique además de imputarlo ordenó la detención del sacerdote. El 15 de enero de este año, la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria.