Grooming y abuso sexual en Río Seco: la Justicia busca al detenido número 12 e investiga la colocación de anticonceptivos

La fiscal Analía Cepede informó que la orden de captura del duodécimo acusado ya fue dictada, aunque aún no pudo ejecutarse por las condiciones climáticas registradas durante el fin de semana.

Según explicó, el hombre trabaja como peón rural y se encuentra en un establecimiento ubicado a unos 100 kilómetros de Villa de María de Río Seco, en una zona de difícil acceso. "Este fin de semana no se pudo efectivizar por las cuestiones climáticas. Hablamos de una zona rural, pantanosa, que no ha permitido el ingreso; incluso camionetas quedaron empantanadas", explicó la fiscal a ElDoce.

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Cepede señaló que viajaría nuevamente a la localidad para intentar concretar la detención y precisó que el acusado está imputado por grooming y abuso sexual con acceso carnal.

La Fiscalía investiga quién autorizó un implante anticonceptivo a una niña de 11 años

Además de la causa principal, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio para establecer cómo una de las víctimas accedió a un implante anticonceptivo cuando tenía 11 años y qué intervención tuvo el sistema de salud.

La fiscal indicó que el objetivo es determinar si existió alguna responsabilidad por parte del hospital, dispensario u organismo que realizó el procedimiento y si se respetaron los protocolos previstos para menores de edad.

"Queremos saber qué responsabilidad le puede caber al hospital, al dispensario o a quien haya sido el organismo público que autorizó la colocación de este implante anticonceptivo", sostuvo.

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"No es la idea revictimizar a las niñas ni cuestionarlas por qué lo tenían colocado. Acá el responsable es el adulto", afirmó.

Ya se realizaron tres cámaras Gesell

En paralelo, la Fiscalía ya tomó tres cámaras Gesell a víctimas de la causa. Cepede explicó que, si bien este mecanismo busca evitar que los menores deban declarar más de una vez, en algunos casos pueden ampliarse los testimonios cuando las propias víctimas manifiestan su voluntad de hacerlo.

"Muchas veces, cuando se sienten tranquilos, saben que sus agresores están detenidos y que están protegidos, son ellos los que solicitan contar más cosas de las que originariamente dijeron", explicó.

"Es muy difícil para las menores poder exhibirse frente a la sociedad. En lugares tan pequeños todos se conocen y muchas veces se exagera o se tergiversa la información", señaló.