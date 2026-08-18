Destituyeron al juez federal Alfredo López por sus publicaciones contra la comunidad judía

El juez federal de Mar del Plata Alfredo López fue destituido este martes por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura, que consideró que incurrió en la causal de mal desempeño a raíz de una serie de publicaciones realizadas en la red social X. El tribunal concluyó que los mensajes del magistrado no constituyeron hechos aislados, sino una sucesión de “expresiones agraviantes” contra la comunidad judía.

Según el fallo, sus publicaciones implicaron una conducta incompatible con los deberes de imparcialidad, decoro y confianza pública exigidos a un juez federal. “El doctor López ha incurrido en la causal de mal desempeño” y “debe cesar” en la magistratura, sostuvo el Jurado de Enjuiciamiento al fundamentar la decisión.

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Durante el proceso, López había denunciado una “persecución ideológica” y sostuvo que sus publicaciones estaban amparadas por la libertad de expresión. Sin embargo, el jury entendió que el ejercicio de esa libertad no podía desvincularse de la investidura del magistrado y de las obligaciones propias de su función.

“No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, sostuvo el tribunal.

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La destitución se produjo luego de que López presentara su renuncia tras el dictamen de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El Poder Ejecutivo no aceptó la dimisión y el Plenario del organismo, encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti, resolvió enviar el caso al Jurado de Enjuiciamiento.

El jury estuvo integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Zulli, y las senadoras María Monte de Oca y María Florencia López.

Con la decisión adoptada este martes, el tribunal resolvió que López no debe continuar como juez federal ni permanecer al frente del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata.

Los mensajes que derivaron en la acusación

López fue acusado por el contenido de publicaciones realizadas desde su cuenta @JuezLopezMDP. Las denuncias fueron presentadas por Gabriel Camiser, apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

Las presentaciones señalaron un supuesto “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel” a partir de sus posteos y reposteos. Durante el jury, los acusadores en representación del Consejo de la Magistratura, el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques, exhibieron algunos de los mensajes que habían sido incorporados al expediente.

Entre ellos figuró una encuesta en la que López preguntaba “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”. También se mencionó un pedido de retuits contra la denominada “judiada interna y externa” y una invitación a responder a “estos fariseos” al referirse al Foro Argentino contra el Antisemitismo. Otro de los mensajes cuestionados fue una respuesta dirigida a un usuario en la que escribió: “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.

Además, el jury analizó una publicación en la que López utilizó una fotografía del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, durante un acto y preguntó: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

Para el tribunal, el conjunto de las publicaciones excedió una crítica puntual y configuró una conducta que podía afectar la imparcialidad y la confianza pública en el Poder Judicial.

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La defensa de Alfredo López

López negó haber incurrido en actos discriminatorios contra la comunidad judía y cuestionó que las organizaciones que impulsaron las denuncias se atribuyeran la representación de toda una colectividad.

También sostuvo que no podían imputársele las respuestas de otros usuarios y cuestionó que se tomaran sus reposteos como propios. Para respaldar ese argumento, citó un fallo favorable al presidente Javier Milei en una demanda iniciada por la madre de Ian Moche a raíz de publicaciones en X.

El juez sostuvo además que un juicio político no podía utilizarse para sancionar “opiniones personales”, remarcó que sus publicaciones no habían derivado en denuncias penales ni demandas civiles y afirmó que sus comentarios se referían a asuntos de interés público vinculados con la actuación de la Corte Penal Internacional.

En esa línea, reclamó diferenciar entre “crítica y discriminación” y sostuvo: “Denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”.